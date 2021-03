Pourquoi le rappeur Lil Nas X a écrit une lettre à «  Montero, 14 ans  »

En l’honneur de son dernier single, «Montero (Call Me By Your Name)», le rappeur ouvertement gay Lil Nas X a partagé une lettre qu’il a écrite à son moi de 14 ans sur Twitter, dans l’espoir de donner espoir et représentation aux autres jeunes LGBTQIA +.

«Cher Montero, 14 ans», disait la lettre. « J’ai écrit une chanson avec notre nom dessus. Il s’agit d’un gars que j’ai rencontré l’été dernier. Je sais que nous avons promis de ne jamais sortir publiquement, je sais que nous avons promis de ne jamais être ‘ce’ type d’homosexuel, je sais que nous l’avons promis mourir avec le secret, mais cela ouvrira les portes à de nombreuses autres personnes queer pour qu’elles existent simplement. «

«Vous voyez, c’est très effrayant pour moi», a-t-il poursuivi. « Les gens seront en colère, ils diront que je pousse un agenda. Mais la vérité est que je le suis. L’agenda pour que les gens restent à l’écart de la vie des autres et cessent de dicter qui ils devraient être. »

La lettre se terminait par: « Vous envoyer de l’amour du futur ».

Le single tant attendu et sa vidéo sont sans vergogne queer, célébrant le drag, la pole dance et même avec Lil Nas X donnant à Satan un lapdance sexy.

En moins d’une journée, la vidéo a déjà amassé 2,1 millions de vues et compte (rapidement).

Dans une interview avec le Guardian l’année dernière, Nas a déclaré: « Je veux à 100% représenter la communauté LGBT. »

Notant la difficulté de sortir en tant que jeune, il a sympathisé avec ses fans adolescents.

«Je ne veux pas les encourager à faire quelque chose qu’ils ne veulent pas à 100%», a-t-il poursuivi. « Surtout au collège ou au lycée. Parce que c’est juste super dur. »

Qui est Montero?

Lil Nas X lui-même, bien sûr, car son prénom est Montero Lamar Hill.

L’artiste de 21 ans de « Old Town Road » qui est devenu célèbre via TikTok en 2019 est ouvertement gay depuis sa sortie publique plus tard la même année.

Il a choisi de dire au monde entier qu’il était gay le dernier jour du mois de la fierté, demandant aux fans d’écouter attentivement les paroles de sa chanson « C7osure ».

Les paroles de la chanson en question incluent des lignes comme: « C’est ce que je dois faire, je ne peux pas regretter quand je serai vieux. »

Connu pour être si massif Hannah Montana fan qu’il voulait spécifiquement travailler avec Billy Ray Cyrus sur son premier single en raison de son rôle de Robby Ray Stewart dans l’émission emblématique de Disney Channel, Nas a même reçu des fleurs de Miley Cyrus elle-même pour célébrer sa dernière chanson.

Les deux amis ont récemment allumé TikTok après que Nas ait partagé une vidéo de lui-même en tant que personnage de Cyrus, Miley Stewart, révélant son alter-ego, Montana.

Cyrus, qui plus tôt cette semaine a partagé une note manuscrite à sa propre jeune personne (alias Hannah Montana), a répondu en duant son TikTok, se présentant comme Lilly, le personnage de la meilleure amie joué par Emily Osment.

Notamment, son TikTok original et son duo comportent I « Montero (Appelez-moi par votre nom) » comme son.

