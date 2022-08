Pourquoi le protagoniste de "Woo, un avocat hors norme" n’a pas accepté le rôle pendant un an

Netflix

Woo, un avocat hors norme a catapulté Park Eun-bin, qui a failli ne pas accepter le rôle, à la renommée internationale. Savoir pourquoi.

©NetflixPark Eun-bin est Woo, un avocat extraordinaire.

Woo, un avocat hors norme est l’un des k-dramas les plus importants de l’année sur Netflix. La série, arrivée chez le géant du streaming en juin dernier, triomphe à travers le monde au point que Elle est déjà entrée dans le TOP 10 des fictions non anglophones les plus vues de l’histoire de la plateforme. Avec une seule saison de 16 épisodes, elle est déjà sixième du classement des plus regardées sur ses 28 premiers jours.

C’est-à-dire l’intrigue qui raconte Woo, un avocat hors norme C’est l’un des favoris des utilisateurs. En fait, beaucoup d’entre eux étaient heureux quand Netflix a confirmé qu’il aura une deuxième saison, malgré le fait qu’il n’a toujours pas de date de sortie officielle. C’est ça, le fait de revoir Park Eun-bin comme Woo C’est quelque chose qui excite les téléspectateurs en raison du travail formidable et unique de l’actrice.

Sa façon de s’exprimer et sa façon de dépeindre cette avocate atteinte du syndrome du spectre autistique, mais avec un mental hors du commun, c’est ce qui a beaucoup retenu l’attention. Cependant, il convient de noter qu’au départ Park Eun-bin ne voulait pas jouer ce rôle. D’ailleurs, la production de la série a mis un an à la convaincre de rester avec le personnage car elle était totalement dans le déni.

Apparemment, l’indécision de l’actrice était que « Je ne savais pas si je pouvais rendre justice à un tel personnage”. Mais, quand il s’est décidé et a dit oui, il s’est entièrement consacré à l’étudier. Entre autres choses, il a rencontré des universitaires spécialisés dans les troubles du spectre autistique dans le cadre de ses recherches approfondies. Tour à tour, il étudie les personnes autistes et interagit avec elles afin de comprendre leurs gestes, leurs mouvements et leurs attitudes.

D’un autre côté, Eun-bin a raconté : «Je me suis concentré sur son cœur pur. Je ne voulais pas limiter ce personnage, alors je me suis ouvert à toutes les possibilités pour exprimer librement son cœur. C’est une personne très enthousiaste et courageuse; J’ai beaucoup appris avec ce rôle”. Et, sans aucun doute, il y est parvenu puisque son protagoniste est l’un des plus célèbres et des plus importants de la série en raison de la grande émotion et de l’empathie qu’il génère.

