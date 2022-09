Pourquoi le prince Harry n’assiste pas à la réunion où Charles sera proclamé roi – et qui est

La mort de la reine Elizabeth II a mis en branle des protocoles qui n’avaient pas été vus depuis plus de 70 ans.

Elle est décédée le 8 septembre, faisant de son fils et héritier le nouveau monarque, le roi Charles III. L’un des protocoles requis pour l’installer officiellement en tant que nouveau monarque est le Conseil d’adhésion, ou lorsque la mort de la reine Elizabeth est officiellement annoncée et que son héritier prend officiellement le trône, selon le site officiel royal.

Le Conseil d’adhésion est le premier événement d’une période de 10 jours de double deuil de l’ancienne reine tout en installant le nouveau roi. Il y a deux parties de la cérémonie et seuls les membres du Conseil privé et « certains autres invités » sont autorisés à assister à la première partie. La deuxième partie est la première rencontre du nouveau monarque avec le conseil et n’est ouverte qu’aux membres du conseil.

Le prince Harry n’assiste pas à la cérémonie, mais le reste de la famille de la reine l’est, ainsi qu’une foule de politiciens et de conseillers qui ont servi la reine.

Pourquoi le prince Harry n’assiste pas à la cérémonie

La réponse courte est que le prince Harry n’est pas membre du conseil et on ne sait pas s’il a déjà reçu une invitation.

Le Conseil privé est composé de tous les ministres du cabinet et d’un certain nombre de ministres subalternes qui conseillent le monarque, selon le site officiel royal. Ces postes sont nommés par le monarque régnant et être membre du conseil s’accompagne du titre de « très honorable ».

Les membres actuels ont tous été nommés par la reine Elizabeth. Il y a plus de 700 membres sur la liste.

Kim Hjelmgaard, correspondant des affaires mondiales à USA 45secondes.fr, a déclaré dans une interview à 45secondes.fr qu’il est possible que le prince Harry ait été une fois sur la liste, mais qu’il a depuis été supprimé.

« Il se peut qu’il ait été renvoyé pour une raison ou une autre », a-t-il déclaré, faisant allusion au moment où la reine a dépouillé le prince Harry de ses titres honorifiques mais a permis à lui et à sa femme de conserver leurs titres de prince, duc de Sussex et duchesse de Sussex, respectivement.

Les noms notables sur la liste sont le prince William, qui a rejoint en 2017, et Elizabeth Truss, la nouvelle première ministre du Royaume-Uni, qui a rejoint en 2014 lorsqu’elle a été nommée secrétaire d’État à l’environnement, à l’alimentation et aux affaires rurales. La reine Elizabeth a été photographiée en train de rencontrer Truss mardi, deux jours seulement avant sa mort.

Hjelmgaard a déclaré que le sous-texte de l’absence du prince Harry à la cérémonie d’adhésion est que lui et sa femme se sont éloignés de la famille royale ces dernières années.

« Le prince Harry, duc de Sussex, et son épouse Meghan Markle, la duchesse de Sussex, se sont évidemment retirés de la vie royale au cours des dernières années pour un certain nombre de raisons différentes. Ils semblent eux-mêmes estimer qu’ils n’ont pas Je veux tout autant faire partie de la famille royale », a déclaré Hjelmgaard. « Je veux dire, ils ont toujours les titres royaux, mais il y a eu des allégations de mauvais traitements contre eux par les Sussex. Des allégations de racisme occasionnel concernant l’enfant des Sussex, Archie, le premier-né de toute façon, et ils ont déménagé en Californie… Il y a donc ce genre de retrait de la famille royale qui joue évidemment là-dedans. »

Charles sera le chef d’État du Royaume-Uni et de 14 autres pays, dont l’Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et la Papouasie-Nouvelle-Guinée.