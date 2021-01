Pourquoi le prince Charles refuse de raconter sa version de l’histoire de ce qui s’est passé avec la princesse Diana

Il y a plus d’un côté à chaque histoire, mais pendant des années, le seul qui a été raconté est celui que la princesse Diana a donné au public dans le livre d’Andrew Morton. Diana: sa vraie histoire et pendant elle Panorama entretien.

Le prince Charles a admis en 1994 que lui et la princesse de Galles s’étaient tous les deux infidèles pendant leur mariage. Mais après l’interview explosive de Diana avec le journaliste Martin Bashir l’année suivante, le prince n’a plus jamais parlé de tout ce que lui et son ex-femme ont traversé.

L’histoire de la princesse Diana a été stupéfaite et a également résonné auprès de nombreuses personnes

L’histoire que Diana a racontée au monde a résonné avec beaucoup parce qu’elle a montré que même une princesse n’était pas parfaite et qu’elle devait faire face au chagrin et aux problèmes tout comme nous. Sa révélation sur la liaison de son mari avec sa maîtresse, Camilla Parker Bowles, a mis une grande partie de la nation dans le coin de la princesse.

Diana était une figure si aimée de son vivant, donc après sa mort, Camilla a été étiquetée ennemie publique n ° 1. Il a fallu plusieurs années à la deuxième épouse de Charles pour être acceptée par le public britannique, mais leur réputation a pris des coups avec un certain nombre de documentaires réalisés sur la vie de Diana. Et en 2020, la saison 4 de La Couronne agacé tout le monde à nouveau.

La réputation de Charles et Camilla est à nouveau ruinée

Prince Charles et Camilla Parker Bowles | Paul Ellis – Piscine WPA / Getty Images

Le drame Netflix a plongé dans le mariage troublé du prince et de la princesse de Galles et a jeté une terrible lumière sur Charles et Camilla. Le comportement du couple dans la série envers le personnage de Diana a tellement exaspéré les téléspectateurs que le duc et la duchesse de Cornouailles ont été attaqués via les médias sociaux.

Page Six a noté que bon nombre des commentaires haineux étaient dirigés contre Camilla, les téléspectateurs la qualifiant de «monstre» et de «briseur de maison». Un utilisateur a déclaré son amour pour Diana par rapport à Camilla: «L’argent peut vous acheter des vêtements et des bijoux de fantaisie, mais pas la classe, le charme ou la présence magnétique de DIANA. Vous ne pourrez jamais la remplacer dans un million d’années. Elle est notre PRINCESSE, maintenant et pour toujours!

Pourquoi le prince Charles n’élèvera pas la princesse Diana maintenant

Princesse Diana et Prince Charles | Georges De Keerle / Getty Images

Howard Hodgson, une connaissance du prince Charles, a déclaré à l’Express que faire face à ce type de réaction contre Diana n’était pas nouveau pour l’héritier présumé.

« À cet égard, le prince Charles a déjà tout vu – au moment de leur séparation, la mort de la princesse, et maintenant cela », a déclaré Hodgson.

Il a ajouté que personne ne devrait retenir son souffle en attendant que le futur roi parle de ce qui s’est passé pendant son mariage avec la défunte princesse expliquant que «Charles n’a jamais été prêt à [tell his version of events] contre la mémoire de sa première femme.

