Pourquoi le policier qui a tiré sur Jacob Blake ne sera pas discipliné

L’officier Rusten Sheskey, le Kenosha, Wisconsin, policier qui a tiré sur Jacob Blake dans le dos en 2020, ne sera confronté à aucune discipline selon son département.

Blake a été laissé paralysé de la taille vers le bas après la fusillade qui a provoqué des protestations et une indignation généralisées dans le comté de Kenosha en août dernier.

Au lendemain de l’événement, deux manifestants ont été abattus et un autre a été grièvement blessé par Kyle Rittenhouse, un adolescent qui se considérait comme un membre de la milice agissant en soutien à la police.

Malgré les enjeux importants de cette affaire concernant le mouvement Black Lives Matter, la police a déclaré que Sheskey avait agi conformément à la politique policière.

Sheskey est revenu à la force après un congé administratif en mars à la suite d’examens internes et externes de ses actions.

« Il a agi conformément à la loi et conformément à la formation », a déclaré le chef Daniel Miskinis dans un communiqué publié sur Twitter. « Bien que cet incident ait été examiné à plusieurs niveaux, je sais que certains ne seront pas satisfaits du résultat; cependant, étant donné les faits, la seule décision légale et appropriée a été prise. »

Qu’est-il arrivé à Jacob Blake?

Blake a été abattu dans le dos à plusieurs reprises par Sheskey après que la police a été appelée à une dispute conjugale impliquant les enfants de Blake et leur mère.

Après une bagarre avec la police, Blake a tenté de retourner au véhicule dans lequel ses enfants étaient assis lorsque Sheskey l’a attrapé alors qu’il atteignait la portière de la voiture qui contenait un couteau.

Sheskey a tiré sept fois avec son arme et quatre des coups ont touché Blake dans le dos. L’officier aurait cru que Blake tentait de kidnapper les enfants et de fuir les lieux.

Les policiers blancs qui tirent sur des Noirs continuent de ne pas être poursuivis.

Sheskey rejoint la longue liste de policiers qui retournent dans la force sans être réprimandés après avoir pris ou radicalement changé la vie des Noirs.

Blake était paralysé de la taille vers le bas et avait la plupart de son petit intestin et de son côlon enlevé.

Alors que Sheskey était libre après avoir tiré sur Blake, Blake a assisté à la procédure judiciaire pour sa propre poursuite via Zoom depuis son lit d’hôpital. Il a été condamné à deux ans de probation.

La décision de ne pas discipliner Sheskey intervient à un moment particulièrement crucial alors que Derek Chauvin fait face à un procès pour le meurtre de George Floyd, décédé quelques mois à peine avant que Blake ne soit abattu.

Pendant que nous attendons tous de savoir si des policiers comme Sheskey et Chauvin subiront des conséquences pour leurs actes, davantage de vies de Noirs sont revendiquées par la police.

Le retour de Sheskey dans la force coïncide également avec la mort de Daunte Wright qui a été abattu. par un policier qui pensait qu’elle utilisait un taser au lieu d’une arme à feu.

L’officier de police qui a tiré sur Wright et le chef de son département ont tous deux démissionné après des jours de protestation dans leur communauté, mais aucune décision n’a été prise quant à savoir si l’officier fera face à des accusations.

Environ 1 000 fusillades mortelles ont lieu chaque année, mais seulement 1% environ de ces policiers sont arrêtés.

Comme l’avocat de Blake l’a dit, les fonctionnaires ont «échoué non seulement Jacob et sa famille, mais aussi la communauté qui a protesté et demandé justice».

Crump représente maintenant la famille de Daunte Wright, l’homme noir de 20 ans abattu par un officier du Minnesota dimanche alors que le cycle de policiers tirant et tuant des hommes noirs se poursuit sans entrave.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et les divertissements. Suivre elle sur Twitter pour plus.