Pourquoi le pays des Caraïbes d’Haïti est sujet à des tremblements de terre dévastateurs

Le bilan préliminaire du séisme de magnitude 7,2 qui a frappé le sud-ouest d’Haïti s’est élevé lundi à 1 419 morts et plus de 6 900 blessés, selon l’agence de protection civile du pays.

Les gens se rassemblent devant l’hôtel Petit Pas, détruit par le tremblement de terre aux Cayes, en Haïti, samedi. Un séisme de magnitude 7,2 a frappé Haïti samedi, dont l’épicentre se situe à environ 125 kilomètres (78 miles) à l’ouest de la capitale Port-au-Prince, a annoncé l’US Geological Survey. PA

Les tremblements de terre font des ravages en Haïti depuis au moins le XVIIIe siècle, lorsque la ville de Port-au-Prince a été détruite deux fois en 19 ans. Le puissant séisme de samedi a fait des centaines de morts et des milliers de blessés. Onze ans plus tôt, une secousse avait tué des dizaines de milliers de personnes, voire des centaines de milliers.

Haïti se trouve près de l’intersection de deux plaques tectoniques qui composent la croûte terrestre.

Les tremblements de terre peuvent se produire lorsque ces plaques se déplacent les unes contre les autres et créent des frictions. Haïti est également densément peuplé. De plus, bon nombre de ses bâtiments sont conçus pour résister aux ouragans, et non aux tremblements de terre. Ces bâtiments peuvent survivre à des vents forts, mais sont susceptibles de s’effondrer lorsque le sol tremble.

Qu’est-ce qui rend Haïti sujette aux tremblements de terre ?

La croûte terrestre est constituée de plaques tectoniques qui se déplacent. Et Haïti se trouve près de l’intersection de deux d’entre eux – la plaque nord-américaine et la plaque caribéenne.

De multiples lignes de faille entre ces plaques traversent ou près de l’île d’Hispaniola, qu’Haïti partage avec la République dominicaine. Pire encore, toutes ces lignes de faille ne se comportent pas de la même manière.

« Hispaniola se trouve à un endroit où les plaques passent de l’écrasement ensemble au glissement l’une sur l’autre », a déclaré Rich Briggs, géologue chercheur au Geological Hazards Science Center de l’US Geological Survey.

« C’est comme une pierre coincée dans le rail d’une porte coulissante en verre », a-t-il déclaré. « Il ne veut tout simplement pas se déplacer en douceur parce qu’il y a tellement de forces différentes sur lui. »

Qu’est-ce qui a causé le séisme le plus récent?

Le séisme de magnitude 7,2 de samedi s’est probablement produit le long de la zone de faille Enriquillo-Plantain Garden, qui traverse le sud-ouest de la péninsule de Tiburon en Haïti, selon l’USGS.

C’est la même zone de faille le long de laquelle le tremblement de terre dévastateur de 2010 s’est produit. Et c’est probablement la source de trois autres grands tremblements de terre en Haïti entre 1751 et 1860, dont deux ont détruit Port-au-Prince.

Les tremblements de terre sont le résultat des plaques tectoniques qui se déplacent lentement les unes contre les autres et créent des frictions au fil du temps, a déclaré Gavin Hayes, conseiller scientifique principal pour les risques sismiques et géologiques à l’USGS.

« Cette friction s’accumule et s’accumule et finalement la tension qui y est stockée surmonte la friction », a déclaré Hayes. « Et c’est à ce moment-là que la faille se déplace soudainement. C’est ce qu’est un tremblement de terre. »

Pourquoi les tremblements de terre en Haïti peuvent-ils être si dévastateurs ?

C’est une combinaison de facteurs qui incluent une zone sismiquement active, une densité de population élevée de 11 millions de personnes et des bâtiments qui sont souvent conçus pour résister aux ouragans, et non aux tremblements de terre.

Les bâtiments typiques en béton et en parpaings peuvent survivre à des vents forts, mais sont vulnérables aux dommages ou à l’effondrement lorsque le sol tremble. De mauvaises pratiques de construction peuvent également jouer un rôle.

Le puissant séisme, qui a frappé samedi matin, a également détruit plus de 37 000 maisons, ont indiqué des responsables.

Le séisme de 2010 a frappé plus près de Port-au-Prince densément peuplé et a causé des destructions généralisées. Le gouvernement haïtien a évalué le nombre de morts à plus de 300 000, tandis qu’un rapport commandé par le gouvernement américain le situait entre 46 000 et 85 000.

« Je pense qu’il est important de reconnaître qu’il n’y a pas de catastrophe naturelle », a déclaré Wendy Bohon, géologue à Incorporated Research Institutions for Seismology. « Ce que vous avez est un danger naturel qui chevauche un système vulnérable. »

Que réserve l’avenir?

Les géologues disent qu’ils ne peuvent pas prédire le prochain tremblement de terre.

« Mais nous savons que des tremblements de terre comme celui-ci peuvent provoquer des tremblements de terre de taille similaire sur la partie suivante de la faille », a déclaré Hayes de l’USGS. « Et c’est un danger assez important dans les endroits qui n’ont pas les pratiques de construction pour résister aux secousses. »

La construction de bâtiments plus résistants aux séismes reste un défi en Haïti, qui est le pays le plus pauvre de l’hémisphère occidental.

Avant le séisme de samedi, Haïti se remettait encore du tremblement de terre de 2010 ainsi que de l’ouragan Matthew en 2016. Son président a été assassiné le mois dernier, plongeant le pays dans le chaos politique.

Et bien qu’il y ait eu des réussites d’Haïtiens dans la construction de structures plus résistantes aux séismes, le pays n’a pas eu d’effort centralisé pour le faire, a déclaré Mark Schuller, professeur d’anthropologie et d’études à but non lucratif et sur les ONG à la Northern Illinois University.

Le gouvernement haïtien est devenu de plus en plus faible, tandis que les organisations non gouvernementales se concentrent sur leurs propres projets compartimentés.

« Il y a des connaissances techniques en Haïti. Il y a des architectes formés. Il y a des urbanistes. Ce n’est pas le problème », a déclaré Schuller. « Le problème est le manque de financement pour la coordination et le manque de volonté politique des donateurs (vers les organisations fournissant de l’aide). »

Avec des contributions de l’AFP et de l’AP

