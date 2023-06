Pourquoi le Patronus de Rogue dans Harry Potter est-il un cerf ?

Harry Potter Drap de plage Harry Potter® personnalisé éponge velours coton - 360g/m2 - Harry Potter - Bleu - Size: Drap de bain : 90x150cm - Woman

Dimensions : - 75x150 cm Composition : - Éponge et velours 100% coton (360g/m2), douce et bien absorbante Description : - Drap de bain Harry Potter® - 1 face velours ultra douce, 1 face éponge absorbante - À personnaliser d'une broderie standard blanche en haut à gauche Achat responsable : - Ce produit est certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX® (n° CQ 1216 / 1 IFTH). Ce label contribue à une sécurité du produit efficace et élevée, au-delà des exigences en vigueur sur le plan national et international. Infos commande : - Éponge à personnaliser avec le texte de votre choix : prénom, date de naissance, petite phrase... (maximum 19 caractères) - La réalisation de la broderie dans nos ateliers peut prendre jusqu’à 5 jours. Vous ne pourrez donc pas choisir la livraison service express pour votre commande - Le paiement se fait à la commande. Il n'y a pas de paiement en contre-remboursement - Tout produit personnalisé ne peut être ni échangé, ni repris, sauf erreur de notre part Conseils d'entretien : - Lavage en machine à 40°