Le mois de juin a commencé et comme chaque année est célébrée dans ces 30 jours, le Mois de la fierté. Une période dédiée à la sensibilisation à la diversité sexuelle dans le monde. En fait, le 28 juin, le Journée internationale de la fierté LGBT, également connu sous le nom de Journée de la Gay Pride, dans différentes villes de la planète. Mais tu sais Comment et pourquoi le mois de la fierté est-il célébré en juin? Ne vous inquiétez pas, nous vous le disons ici.

Pourquoi le mois de la fierté est-il célébré en juin

1969. États-Unis. Plein boom de Mouvement hippie et des émeutes étudiantes dans le monde. En fait, il est important de se rappeler qu’un an plus tôt, en 1968, ce qu’on appelle Mai français, une importante chaîne de manifestations qui a eu lieu en France, mais qui a été reproduite ailleurs, dans laquelle de jeunes étudiants universitaires ont appelé à une société plus juste et plus consciente de la classe. Au milieu de tout ce mouvement révolutionnaire, le monde a continué en 1969, même avec des centaines de protestations contre la La guerre du Vietnam, pour ne citer qu’un autre exemple.

Et en juin de cette année-là, une autre révolte eut lieu aux États-Unis, plus précisément à New York et, cette fois, elle impliqua la communauté homosexuelle. Un groupe de policiers est entré par effraction dans le bar bien connu Auberge de Stonewall et ils ont commencé un combat violent contre les jeunes qui étaient dans la place. Ce site existe encore aujourd’hui et est un emblème du mouvement LBGT +. En effet, à la suite de ces troubles survenus le 28 juin 1969 et qui ont duré 3 jours, le combat a commencé à devenir plus fort et plus visible.

Marche de la fierté au Mexique 2018 (Photo: Getty Images)



Ce n’est pas par hasard que tous les 28, de nombreuses personnes qui défilent pour la Journée internationale de la fierté se retrouvent dans ce bar pour se souvenir, d’une manière ou d’une autre, de l’endroit où leur voix a commencé à être entendue de New York dans le monde. Le chaos et la violence qui ont eu lieu à Stonewall Inn étaient comme le point d’ébullition d’une intolérance qui augmentait depuis les années 1950.

À cette époque, les personnes qui se déclaraient ouvertement homosexuelles étaient harcelées, discriminées et violées physiquement et verbalement par la société, devenant dans de nombreux cas victimes de crimes aberrants. C’est pourquoi depuis le Mois de la fierté ainsi que la Journée internationale de la fierté gaie, il y a eu une lutte contre l’homophobie et la marginalisation, qui persiste encore dans certains groupes sociaux.

Le casting de La Casa de las Flores à la Marche des fiertés à Mexico en 2018 (Photo: Getty Images)



La Fédération argentine LGBT créée le 28 juin 2005 raconte à propos de leur lutte: « Nous sommes déterminés à travailler pour obtenir les mêmes droits avec les mêmes noms. Nous sommes nés pour unir les forces de toutes les organisations qui composent l’institution dans tout le pays pour augmenter la capacité de plaidoyer social et politique du mouvement LGBT ».