Pourquoi le “mode bureau” et la mise en place d’un Android pour PC semblent une opportunité perdue pour Google

Début 2016 l’installation d’Android sur PC a soudainement pris du sens. Pas grâce à Google, mais à une petite entreprise appelée Jide Technology qui a annoncé Remix OS. Ce système d’exploitation, basé sur Android 5.1.1, a transformé la plate-forme mobile de Google en une plate-forme qui pourrait également avoir du sens sur le bureau.

Ce projet est mort, mais aujourd’hui nous avons des alternatives qui tentent de montrer que cette convergence entre le mobile et le bureau est possible. Samsung DeX et le mode bureau des téléphones Huawei sont devenus des options accrocheuses. Un possible mode bureau officiel sur Android a même été répandu, mais tout a été dans l’eau de bourrache et beaucoup ne finissent pas (on vient juste) de comprendre pourquoi.

Autour de la convergence

L’idée de convergence n’est pas nouvelle. Plusieurs entreprises ils ont essayé dans le passé et ont échoué. Canonical l’a fait avec Ubuntu Touch, Microsoft l’a fait avec Windows 10 pour leurs mobiles (ou ceux de HP, avec leur Elite X3) et des applications universelles et d’autres comme Samsung et Huawei sont restés dans une proposition curieuse mais qui ne fait pas que grandir .

Ces propositions semblait pâle avant Remix OS, un système d’exploitation dérivé d’Android qui mélangeait les options de cette plate-forme mobile avec des éléments d’un système d’exploitation de bureau. Le gestionnaire de fenêtres et le comportement de l’interface elle-même nous ont invités à penser que nous étions face à un système qui pourrait rivaliser avec Windows 10, macOS ou Linux. Il n’a pas. Du moins pas du tout.

Pour commencer, toutes les applications n’étaient pas prêtes à tirer parti de ces avantages: certaines s’ouvraient dans des fenêtres non redimensionnables qui alourdissaient l’expérience et déroutaient les utilisateurs, tandis que d’autres options puissantes sur les systèmes de bureau étaient à la traîne. Remix OS avait des performances quelque peu limitées, et les options de ses applications natives et du multitâche étaient également pires que celles des systèmes de bureau actuels.

Chez Jide Technologies, ils ont tenté d’aller plus loin et ont même créé des équipes sur la base de cette proposition. Même Acer et AOC se sont lancés dans l’aventure, mais cette proposition n’a pas fonctionné et l’entreprise a fini par quitter Remix OS en tant que tel se concentrer sur les affaires. Depuis lors, nous n’avons pas entendu parler d’un projet qui a disparu de la carte.

Samsung et Huawei essaient, mais timidement

L’approche Remix OS a été abandonnée, mais elle a appliqué un concept curieux contrairement à celui adopté par Microsoft et Canonical. Ils ont essayé d’adapter un système d’exploitation de bureau (Windows, Ubuntu) celui qui fonctionne bien sur mobile.

Cela n’a pas fonctionné, mais l’idée opposée de Remix OS – amener Android, une plate-forme mobile, sur le bureau – semblait avoir plus de sens. Nous avons vu comment ce qu’ils ont appliqué est en fait Samsung et Huawei avec leurs technologies pour avoir un “mode PC”: lorsque nous connectons le mobile à un moniteur externe, une souris et un clavier, l’appareil le détecte et nous permet de passer à ce mode bureau et de travailler comme si nous le faisions plus ou moins avec un ordinateur de bureau.

Les fonctionnalités ne sont toujours pas celles des systèmes d’exploitation de bureau conventionnels, mais pour les sessions de travail légères, ces systèmes peut être étonnamment valide et ils nous permettent également de profiter des applications de notre smartphone avec clavier et souris – ce qui est parfois très pratique – au lieu de l’interface tactile.

Samsung est même allé plus loin et est venu proposer Linux sur DeX, transformant leurs mobiles en petits ordinateurs sur lesquels travailler avec un Ubuntu essentiellement 100% fonctionnel. L’idée était géniale, mais elle a soudainement cessé d’exister: Samsung a annoncé deux ans plus tard qu’il ne supportait plus une telle capacité, en partie à cause de performances un peu plus limitées que prévu.

Depuis lors, il y a eu des mises à jour pour prendre en charge ces fonctionnalités, mais aucune n’est particulièrement notable. Samsung est celui qui investit le plus dedans et permet à partir de la dernière version de faire coexister Windows 10 et macOS avec les applications Android de vos mobiles, en plus de supporter un DeX sans fil qui n’a plus besoin de câbles.

Ce mode DeX a en fait un sens particulier dans les tablettes Samsung, qui, grâce à cette option, deviennent des alternatives à l’ordinateur portable en connectant un clavier avec un pavé tactile, un accessoire qui les met en concurrence avec l’iPad d’Apple ou la Surface de Microsoft, mais avec sa propre proposition de logiciel. Huawei et son mode bureau sont également frappants, bien que la société ne le fasse pas autant que Samsung.

Apple mélange lentement mais inexorablement iOS avec macOS

Pendant que tout cela se produit, Apple, qui ne semblait pas vouloir bouger et il a toujours défendu la validité de son double modèle (d’une part iOS et ses appareils mobiles, d’autre part macOS et ses Macs), il a rapproché de plus en plus les deux extrêmes.

La “iosification” de macOS et la “macosification” d’iOS (ou plutôt iPadOS) existent depuis des années: des fonctionnalités telles que la station d’accueil iPadOS ou l’explorateur de fichiers (sans parler de la prise en charge de la souris) et les nouveaux widgets et interface macOS BigSur illustrent ces transitions mixtes.

Ces processus pourraient aller plus loin, surtout maintenant qu’Apple abandonne les puces Intel dans ses Mac pour passer à leurs propres puces basées sur l’architecture ARM. Ces futures machines seront basées sur macOS, mais il y aura divers outils (tels que Catalyst, la virtualisation ou Rosetta 2) qui permettront à cette transition matérielle d’être fluide.

La question est si tout cela nous mène vers un futur où un iPhone peut devenir un Mac. Le concept est en partie une réalité avec l’iPad, qui est né avec le sanmbenito d’être un «gros iPod» et qui a fini par vouloir être beaucoup plus avec l’iPad Pro et sa nouvelle approche de la productivité. Le système d’exploitation iPadOS est peut-être la meilleure indication de cet avenir possible, mais pour le moment, il semble difficile qu’Apple fasse un pas aussi radical.

Pourquoi Google ne déplace-t-il pas l’onglet?

Et pendant que je trouve un Google dans lequel le mode bureau semble être une idée qui va et vient. On a beaucoup parlé de la façon dont cela allait être implémenté dans Android 10, et nous avons même vu des terminaux comme le LG V50 qui implémentaient cette option.

Microsoft a également tenté d’exploiter le potentiel des ordinateurs basés sur des puces ARM, mais pour l’instant leur prix et leurs performances ne menacent pas la domination du PC conventionnel.

Cette option a fini par être cachée aux utilisateurs, et le sujet n’a plus été discuté par Google, qui a préparé d’autres nouvelles fonctionnalités d’Android 11. Cette plateforme arrivera officiellement sur certains terminaux à l’automne, mais là encore sans apparaître comme des références à un hypothétique mode bureau.

Quelle est la raison pour laquelle cette option n’est pas prise en charge? Il est vrai que Google a Chrome OS une alternative à Windows 10 ou macOS, mais elle est très limitée, peu accessible en dehors des fabricants qui la proposent. Il est vrai que tout le monde peut l’installer via Chromium OS ou des offres commerciales comme CloudReady, mais encore une fois, ce n’est pas une option particulièrement répandue.

Ce qui est répandu, c’est l’utilisation d’Android: sa part de marché mondiale est écrasante, donc, Pourquoi Google ne profite-t-il pas de cette inertie pour avoir un “Android de bureau”?

La chose a encore plus de sens si l’on considère qu’avec le mouvement d’Apple, d’autres propositions basées sur les microphones ARM pourraient finir par essayer de proposer des alternatives au monde «Wintel». Il ne semble pas difficile de penser à un autre monde “ARMdroid” profitez de toute la richesse du catalogue Android au simple toucher d’une souris et d’un clavier, la question demeure donc:

¿Qu’est ce que tu attends, Google?