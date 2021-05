Pourquoi le lycée Bartrum Trail en Floride a-t-il modifié les photos de l’annuaire des filles?

Une controverse autour de l’annuaire d’un lycée de Floride suscite des débats sur le sexisme dans les codes vestimentaires des écoles.

L’école Bartram Trail High fait face à des réactions négatives après qu’un enseignant qui est le coordinateur de l’annuaire de l’école a édité numériquement des photos de l’annuaire d’élèves de sexe féminin pour couvrir une partie de leur poitrine et de leurs épaules dans le but de rendre les choix de vêtements des filles plus modestes.

Pourquoi plus de 80 photos de l’annuaire des adolescentes ont-elles été photographiées par un enseignant de la Bartram Trail High School?

Le montage a été fait sans la permission des élèves après que l’enseignante Anne Irwin a déterminé que les tenues des filles violaient le code vestimentaire de l’école, qui stipule que les chemises «doivent être modestes et non révélatrices ou distrayantes».

Les étudiants disent que plus de 80 photos ont été éditées, toutes mettant en vedette des étudiantes, et ont déclaré que les modifications les avaient laissées se sentir sexualisées et exposées.

De plus, parce que les modifications ont été mal effectuées et que les photos ont l’air gênantes, les filles dont l’image a été retouchée disent avoir été taquinées par d’autres étudiants.

La porte-parole du district scolaire, Christina Langston, a déclaré au St. Augustine Record que les modifications avaient été apportées dans le but de permettre aux élèves qui enfreignent le code d’être inclus.

«La procédure précédente du lycée Bartram Trail était de ne pas inclure dans l’annuaire des photos d’élèves qu’ils jugeaient en violation du code de conduite des élèves», a-t-elle déclaré, «les modifications numériques étaient donc une solution pour s’assurer que tous les élèves étaient inclus dans l’annuaire . «

Les modifications mettent en évidence les façons troublantes dont les filles et les femmes sont sexualisées et leur corps est jugé inapproprié pour le visionnement.

Dans une tentative de rendre leur apparence plus «appropriée», l’école a sexué par inadvertance les adolescents.

Ces modifications reflètent l’opinion troublante de nombreuses écoles et enseignants selon laquelle les corps des mineures sont en quelque sorte sexuellement suggestifs et doivent être dissimulés.

Le code vestimentaire du district scolaire du comté de St. Johns met en garde les élèves contre le port de vêtements «impudiques, révélateurs ou distrayants».

Mais les étudiantes étant les cibles les plus courantes des infractions au code, il est clair que ce type de règles devient un moyen de faire honte aux jeunes filles.

La nature subjective de ce code vestimentaire laisse les femmes vulnérables aux perceptions individuelles des enseignants de ce qui est «impudique» et implique que le droit d’un individu de porter ce qu’il veut devrait être écarté au profit de la «distraction» d’une autre personne.

«Ils doivent reconnaître que cela donne aux filles honte de leur corps», a déclaré Riley O’Keefe, une étudiante de 15 ans à l’école qui repousse le code vestimentaire restrictif de l’école depuis des mois.

Quand elle a ouvert son exemplaire de l’annuaire, elle a découvert qu’une barre noire avait été ajoutée à sa poitrine afin de couvrir plus de peau.

«Ce sont tous de bons étudiants, et nous allons nous concentrer sur la question de savoir si vous avez trop d’épaule visible?» Dit la mère d’O’Keefe. «C’est incontrôlable.»

L’édition de ces photos de l’annuaire avec le consentement des filles ou de leurs parents expose un double standard dans les codes vestimentaires scolaires.

Les étudiants ont souligné que les étudiants masculins montrent leur peau tout au long de l’annuaire mais restent inédits, y compris les garçons de l’équipe de natation ne portant que leur slip de bain.

Le déséquilibre entre les sexes de cette nature est un problème permanent à l’école.

Le personnel de l’école est connu pour effectuer des «balayages» où les étudiantes sont retirées de la classe pour avoir enfreint le code vestimentaire.

Même les étudiants de sexe masculin ont été scandalisés par cette pratique et ont protesté en solidarité avec les filles en mars en portant des jupes et des robes à l’école.

«Certains gars portaient des hauts courts et ligotaient leurs chemises et n’avaient pas de code vestimentaire, ce qui est fou», a déclaré O’Keefe à l’époque.

Elle a lancé une pétition pour changer le code vestimentaire à l’école afin de corriger ce déséquilibre, et la commission scolaire St. Augustine a annoncé qu’elle créerait un comité pour examiner la question.

Les règles ont créé une culture à l’école où une fille peut être grondée et punie à tout moment pour simplement porter une robe pendant que les garçons poursuivent leurs études sans entraves.

Ces commentaires ou critiques peuvent sembler insignifiants, mais ils ont le pouvoir de réduire la confiance en soi et l’estime de soi.

Leurs corps sont soumis à des règles et réglementations arbitraires qui échappent à leur contrôle, ce qui leur laisse peu d’autonomie.

Les codes vestimentaires scolaires sont un terrain de jeu pour les stéréotypes de genre oppressifs.

Les codes vestimentaires restrictifs sont également devenus un moyen d’opprimer les étudiants transgenres et les étudiants masculins qui ne se conforment pas aux rôles de genre à l’ancienne.

En 2020, une fille transgenre du Texas a été bannie de l’école lorsqu’elle a refusé de respecter le code vestimentaire masculin.

Plus tard la même année, un adolescent gay a été suspendu de son école du Texas pour avoir porté du vernis à ongles en classe.

Ces étudiants ne violaient pas totalement le code vestimentaire, ils ne souscrivaient tout simplement pas au code vestimentaire sexué auquel les écoles voulaient qu’ils obéissent. Dans ces cas, les codes vestimentaires deviennent un moyen de renforcer les stéréotypes de genre archaïques.

La protestation continue contre les codes vestimentaires par les étudiants de tous les sexes remet en question la fonction de ces règles et à qui elles sont vraiment destinées.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les nouvelles et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.