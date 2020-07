Pourquoi le “livret COVID-19” de Madrid n’a pas de sens scientifique et est une mauvaise idée

Il y a quelques heures, la présidente de la Communauté de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a annoncé son intention de mettre en place un “Projet expérimental d’amorce COVID-19” (sic) qui simulerait le dossier de vaccination international.

L’objectif, selon lui, est avoir une sorte d’identification qui garantit que la maladie est passée. Cependant, cette idée n’est pas nouvelle et n’est pas scientifiquement étayée. En outre, le concept de passeport immunitaire a déjà été proposé dans plusieurs pays, dont l’Allemagne, et n’a été adopté nulle part pour une question très simple: cela n’a aucun sens.

Masque et apprêt obligatoires COVID-19

Comme l’a annoncé Díaz Ayuso, lors de la comparution de ce mardi 28 juillet, l’utilisation de masques sera obligatoire dans toute la Communauté de Madrid afin de réduire l’augmentation des infections qui est déjà observée avec inquiétude dans cette région et dans d’autres régions d’Espagne. En plus de cette mesure, la présidente a affirmé son intention de limiter la vie nocturne et de restreindre les réunions à 10 personnes au maximum. Cerise sur le gâteau, il a appelé à l’adoption d’un “apprêt COVID-19”.

Cela correspondrait à un projet expérimental et que serait prêt à partir de septembre. L’amorce fonctionnerait comme la vaccination internationale, qui indique globalement les vaccins que nous avons reçus et ceux que nous n’avons pas. Cette carte serait intégrée à la carte de santé virtuelle de tous les habitants de Madrid qui ont subi un test PCR pour détecter la présence passée du virus.

L’idée est que Cette carte rend “beaucoup plus facile l’accès aux gymnases, aux musées et aux espaces fermés”, comme l’a prévenu le président. En principe, n’importe qui peut demander à subir un test PCR pour savoir s’il dispose d’échantillons immunitaires contre le virus, ce qui indiquerait que la maladie est passée et ne peut pas la repasser. Et c’est là que commencent les problèmes de cette idée.

L’OMS déconseille d’utiliser un passeport immunitaire

Comme nous l’avons dit, ce concept n’est pas nouveau. Il a déjà été envisagé en mars, bien avant le début de la désescalade, dans plusieurs pays. L’objectif était de pouvoir rationaliser le processus de revitalisation et de retour à la routine, notamment en magasin, pour atténuer l’impact économique. Cependant, une telle idée a été rapidement écartée pour des raisons purement techniques et scientifiques.

L’OMS elle-même a publié une déclaration à ce sujet en avril dernier. La mise en œuvre de cette mesure a été complètement découragée. Bref, un test PCR, on le sait, est utile pour savoir si vous êtes infecté pendant la fenêtre d’infection. Rien ne garantit que nous pouvons confirmer une infection passée et qu’il ne s’agit pas d’un faux positif.

Nous ne sommes pas non plus sûrs ni de preuves solides de la récidive de la maladie. En d’autres termes, qu’une PCR positive pourrait se produire, indiquant que la maladie est passée, et le repasser dans le futur. En effet, personne n’est sûr à 100% que nous pouvons construire une immunité contre le SRAS-CoV-2 à long terme.

Comme si cela ne suffisait pas, à ce stade, nous connaissons déjà plusieurs souches de ce virus. Comme pour la grippe, la maladie peut être récurrente et déjà. Quelle est la validité d’un timbre qui implique que nous avons passé la maladie si nous pouvions faire face à une souche différente dans les jours suivants? Ce ne sont là que quelques-uns des problèmes scientifiques qui ont poussé l’Allemagne, par exemple, à reculer dans l’utilisation de ce passeport immunitaire. Mais ne sont pas les seuls.

Plus de dangers que d’avantages

Il y a aussi des problèmes qui pourraient faire de cette proposition une bombe à retardement. Par exemple, que se passe-t-il si une personne souhaite profiter des avantages de l’apprêt et parvient à être infectée? Non seulement elle se met en danger, mais toutes les personnes en contact. ET ce qui arrive aux gens de l’extérieur de Madrid? Sera-t-il possible de faire un test, et une introduction, en dehors de la Communauté?

Une autre des grandes questions autour de ce problème est la discrimination implicite qu’elle implique: génère une division entre les citoyens de première classe, avec tous les privilèges, et les autres de seconde classe, qui ne sont pas immunisés et, par conséquent, ne peuvent pas exercer toutes les libertés. D’autre part, qu’arrive-t-il aux personnes qui n’ont pas été testées? Qu’ils aient passé la maladie ou non, ils continueront dans cette deuxième classe dont nous parlions.

Les tests ne sont pas bon marché. Aujourd’hui ce type de tests, par PCR ou sérologique, ils sont réalisés dans le cadre de soins de santé privés et tout le monde n’y est pas éligible. Comme si tout ce qui précède n’était pas suffisant, les tests échouent et leurs interprétations sont loin d’être décisives à ce stade. Ceci sans parler de la terrible incohérence que cela suppose sur la loi sur la protection des données.

Dans tous les cas, peu importe comment vous le regardez, rien ne semble approuver l’utilisation d’un apprêt COVID-19, ni d’un point de vue scientifique ni d’un point de vue social. Comme nous l’avons déjà répété à plusieurs reprises, ce n’est même pas une idée originale. Il a été précédemment jeté. Nous devons encore attendre pour voir si cela se fera et, dans l’affirmative, quelles implications cela aura pour la société.

Images | Unsplash