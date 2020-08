Pourquoi le lecteur de carte SD de votre ordinateur portable peut être terrible

Pour les créateurs de contenu, un ordinateur portable avec un lecteur de carte SD intégré est une fonctionnalité préférée. Certains utilisateurs vont jusqu’à envisager les ordinateurs portables seulement s’ils ont un lecteur.

Une erreur avec ce choix est qu’il suppose que tous les emplacements pour carte SD sont créés égaux. Nos tests montrent clairement qu’ils ne le sont pas. Il est également difficile de savoir à quelle vitesse le lecteur de carte SD de votre ordinateur portable est. Si la vitesse de la carte SD compte vraiment pour vous, la meilleure façon d’obtenir ce que vous voulez est d’acheter un lecteur externe dont les spécifications sont clairement désignées.

PCWorld a mis à l’épreuve les cartes SD de quatre ordinateurs portables nouvellement fabriqués. Pour ce défi, nous avons examiné:

Pour nous donner un point de contrôle, nous avons également enregistré les performances d’un lecteur de carte SanDisk Extreme Pro UHS-II USB 3.0 inséré dans l’un des slots USB 3.0 du Dell G5 15 SE.

Cela a un lecteur de carte SD rapide

Parce que ce test serait inutile sans une carte SD rapide, nous avons utilisé une carte SD SanDisk Extreme Pro de 128 Go. La carte est une carte UHS-II, ce qui signifie qu’elle utilise le bus Ultra High Speed ​​II et comporte une deuxième rangée de broches de contact à l’arrière pour atteindre les performances les plus élevées de l’interface. Le bus UHS-II peut atteindre 312 Mo / s en mode duplex intégral et 624 Mo / s en mode semi-duplex. Nous avons formaté la carte en exFAT, qui est apparemment devenue la norme pour la plupart des supports SD de grande capacité.

Gordon Mah Ung Nous avons utilisé une carte SanDisk Extreme Pro de 128 Go pour des lectures de 300 Mo / s et des écritures de 260 Mo / s pour nos tests.

La carte SD SanDisk Extreme Pro est conçue pour des vitesses de lecture allant jusqu’à la limite de UHS-II à 300 Mbps avec des vitesses d’écriture évaluées à 260 Mbps.

Pourquoi pas UHS-III?

Si vous vous demandez pourquoi nous n’utilisons pas une carte SD encore plus rapide utilisant le nouveau bus UHS-III, c’est parce que nous n’avons pas pu trouver une carte prenant même en charge la nouvelle interface, qui prend des vitesses à 312MBps en mode duplex intégral et 624 Mo / s en mode semi-duplex. En recherchant sur Amazon.com la semaine dernière, nous n’avons vu aucun signe d’une carte UHS-III à vendre.

(Et non, ne confondez pas UHS-III (le bus) avec le symbole U3. U3 fait référence à la marque “UHS Speed ​​Class” de la carte pour les performances vidéo d’une caméra et d’une carte. Oui, ils ont sérieusement U3 et UHS-III ce qui ne veut pas dire la même chose. U3 a été largement supplanté par la marque de classe de vitesse vidéo “V” plus récente et légèrement moins déroutante.)

Nous avons contacté SanDisk pour demander pourquoi il n’offrait pas de carte de bus UHS-III plus récente. Les responsables de la société ont déclaré qu’elle se concentrait largement sur la norme SD Express encore plus rapide, qui a une limite de vitesse de 3 940 Mbps.

Performances de la fente pour carte SD pour ordinateur portable

Les quatre ordinateurs portables sont équipés de lecteurs de cartes intégrés, mais les performances varient considérablement, comme vous pouvez le voir lors de notre premier test, le test de lecture séquentielle par défaut de Crystal Disk Mark. Le Dell XPS 15 9500 arrive en tête avec une bonne marge sur le XPG Xenia 15 et le Dell G5 15 SE, mais il est très proche du Gigabyte Aero 17.

IDG

Les utilisateurs d’Aero 17 et XPS 15 9500 peuvent être heureux d’obtenir des performances de lecture impressionnantes, mais vous vous demandez probablement pourquoi les Xenia 15 et G5 SE 15 aspirent le vent. Vous verrez la raison si vous regardez les étiquettes des ordinateurs portables ci-dessus: c’est en grande partie dû au lecteur de carte et à l’interface à laquelle ils sont connectés.

Pour le pire ordinateur portable ici, le Dell G5 15 SE, il est probablement fermé par l’interface USB 2.0 qu’il est connecté. L’USB 2.0 a une vitesse théorique maximale de 480 Mbps ou 60 Mbps. Une fois que vous avez pris en compte les frais généraux, ils sont généralement bien inférieurs à 60 Mo / s.

Après le Dell, le XPG Xenia 15 double les performances du G5 15 SE avec des vitesses de lecture d’environ 91 Mo / s. Le Xenia 15 met en évidence l’autre problème qui compte pour le lecteur de carte SD d’un ordinateur portable: ce n’est pas seulement l’interface, c’est aussi ce pour quoi le lecteur de carte hôte est évalué.

Pour le Xenia 15, nous n’avons rien trouvé d’autre que c’est un lecteur de carte RealTek sur USB 3.0. Parce que l’USB 3.0 peut atteindre des vitesses de 5 Gbps ou 625 Mbps sur papier, nous savons que ce n’est pas l’interface USB 3.0. Nous ne pouvons que supposer que le Xenia 15 utilise un lecteur UHS-I conçu pour des vitesses de transfert de 104 Mbps.

Nous faisons cette hypothèse car clairement l’Aero 17 sur USB 3.0 avec son lecteur RealTek UHS-II peut facilement atteindre des vitesses de lecture de 262 Mbps. Notre contrôle, le lecteur SanDisk Extreme Pro UHS-II, peut également atteindre une vitesse de lecture décente de 246 Mbps.

Le gagnant, bien que pas de la marge que vous espériez, est le Dell XPS 15 9500, avec son lecteur de carte RealTek classé UHS-III connecté au bus PCIe. Le XPS 15 9500 a un avantage décent, mais il est probablement limité par le fait que nous n’avons accès qu’à une carte UHS-II pour nos tests.

Vitesses d’écriture de l’emplacement SD pour ordinateur portable

L’écriture sur les cartes est plus lente pour le XPS 15 et l’Aero 17 et en grande partie une égalité. Le lecteur de carte SanDisk Extreme Pro fait également un excellent travail. Pendant ce temps, les G5 15 SE et Xenia 15 sont loin, très loin derrière le peloton.

IDG

Tests du monde réel

La plupart des gens ne font pas d’écriture sur une carte SD à partir d’un ordinateur portable. La méthode la plus courante consiste à prendre des photos ou des vidéos sur une carte SD, puis de copier le contenu sur votre ordinateur portable pour le modifier sur le terrain.

Pour simuler cela, nous avons pris un dossier de 266 fichiers JPEG et RAW totalisant 3,4 Go, tourné avec un Canon EOS 5D Mark IV. Nous avons chronométré manuellement le temps nécessaire pour copier les fichiers sur le bureau Windows de chaque ordinateur portable. Nous avons effectué le test trois fois, avec des redémarrages entre les exécutions pour supprimer la mise en cache du système d’exploitation de l’équation. Nous avons également coupé manuellement les disques SSD internes de l’ordinateur portable avant la réalisation des tests.

Les résultats reflètent largement nos tests de lecture utilisant Crystal Disk Mark 7. Les lecteurs de cartes plus performants suivent tous de très près, le Xenia 15 atteint un délai acceptable de 47 secondes et le G5 15 SE passe la ligne d’arrivée le lendemain.

IDG

Notre dernier test a créé une vidéo de neuf minutes avec l’EOS 5D Mk IV, en utilisant son réglage vidéo 4K. La caméra utilise le codec MJPEG incroyablement inefficace à un débit binaire de 500 Mbps, ce qui a produit un énorme fichier de 34 Go. Comme pour notre test d’image fixe, nous prenons une moyenne d’exécutions chronométrées manuellement avec des redémarrages intermédiaires.

IDG

Avec un fichier de cette taille, nous voyons maintenant pourquoi avoir un lecteur de carte SD haute vitesse est si précieux. Il faut un peu plus de deux minutes avec les XPS 15 9500 et Aero 17 pour copier un fichier de 34 Go sur le bureau. Le Xenia 15 prend environ cinq minutes supplémentaires pour se recopier. Le Dell et son lecteur de carte USB 2.0 prennent 15 minutes pénibles pour faire la même tâche. Et rappelez-vous: 34 Go semble être un gros fichier, mais cela signifie que 90 Go de fichiers vidéo prendraient probablement 45 minutes. C’est du temps perdu dans le processus d’édition.

Gordon Mah Ung Les créateurs de contenu détestent utiliser des lecteurs externes, mais un lecteur USB 3.0 rapide tel que ce lecteur SanDisk Extreme Pro est probablement plus rapide que le lecteur de votre ordinateur portable.

Conclusion

La première chose à retenir est qu’il est clair que tous les lecteurs de cartes SD pour ordinateurs portables ne sont pas créés égaux. Les quatre ordinateurs portables que nous avons testés sont des modèles actuels introduits cette année, mais nous constatons une énorme variation des performances.

La deuxième chose à retenir est d’arrêter de tourner le nez aux lecteurs de cartes USB. Nous avons parlé à des créateurs de contenu qui considèrent l’absence de lecteur SD intégré comme une raison de ne pas acheter un ordinateur portable en particulier. Mais vous ne savez tout simplement pas quel niveau de lecteur de carte vous allez obtenir, même sur les nouveaux ordinateurs portables. Alors achetez simplement un bon lecteur externe et ne regardez pas en arrière.

La troisième recommandation est de ne pas trop se laisser entraîner à vouloir UHS-III. Certains nouveaux ordinateurs portables ont vanté la prise en charge UHS-III comme une puce, et pour être honnête, le lecteur UHS-III du Dell XPS 15 9500 sur le bus PCie 3.0 a toujours été le plus rapide de nos tests. Il n’est tout simplement pas clair que la norme importera si les fabricants de cartes ignorent les cartes UHS-III pour SD Express.

Gordon Mah Ung La vitesse de la carte SD de votre ordinateur portable n’aura pas d’importance si vous ne lui alimentez que des cartes lentes de 40 Mo / s comme la carte Sony UHS-I de 128 Go ci-dessous. Exécutez une carte UHS-II telle que la SanDisk Extreme Pro de 128 Go, qui peut atteindre 300 Mo / s, ou même la carte Lexar qui peut atteindre 150 Mo / s.

Notre conclusion finale est que cela n’a vraiment d’importance que si vous vous souciez de la performance: avoir un lecteur de carte SD rapide dans votre ordinateur portable et l’alimenter avec une carte SD rapide. Par exemple, si vous regardez l’image ci-dessus, la carte Sony UHS-I de 128 Go lit à 45 Mo / s et écrit à 36 Mo / s sur le Dell XPS 15 9500. La carte Lexar UHS-II lit à 153 Mo / s et écrit à 71 Mo / s, tandis que le SanDisk Extreme Pro lit à 279 Mo / s et écrit à 217 Mo / s. Donc, n’alimentez pas un ordinateur portable rapide avec une carte lente et n’alimentez pas un ordinateur portable lent avec une carte rapide, si vous vous souciez des performances.

