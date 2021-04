Pourquoi le jour de la guerre des étoiles est-il célébré le 4 mai?

Phytea Nutreov Ménophytéa Bouffées de Chaleur Jour et Nuit 40 gélules

Bouffées de Chaleur Jour et Nuit de Menophytea est un complément alimentaire à base de 4 plantes connues pour aider à réduire les symptômes de la ménopause. A la ménopause, le changement de l'équilibre hormonal peut entraîner l'apparition de bouffées de chaleur et de suées nocturnes. Il associe deux formules innovantes pour aider à réduire ces désagréments. En effet, la complémentarité de ces deux formules permet une diffusion prolongée des actifs et une action optimale tout au long du jour et de la nuit : les extraits de graines de lin et de racine de kudzu contribuent à soulager les signes de la ménopause comme les bouffées de chaleur, le houblon aide à supporter les signes associés à la ménopause (bouffées de chaleur, transpiration, sueurs nocturnes, irritabilité et nervosité), la vitamine B6 contribue à réguler l'activité hormonale.