Pourquoi le jour de Goku est-il célébré le 9 mai?

Les séries animées gagnent de plus en plus de terrain parmi les téléspectateurs, nous avons donc tous une émission de télévision préférée. L’une des réponses les plus commentées à la question de savoir quelle est notre émission préférée de l’enfance est Dragon Ball, puisque basés sur une grande histoire et des personnages idéaux, ils ont réussi à captiver des millions de personnes et à générer un impact culturel au Japon, alors Le 9 mai, le jour de Goku a été déterminé. Parce que?

C’est une journée pour célébrer dès la première heure le protagoniste de l’histoire créée par Akira toriyama, étant le personnage le plus important et celui que nous voulions tous être. Le guerrier Saiyan a donné de grands moments au public, depuis son enfance avec ses aventures jusqu’à Dragon Ball Z avec sa première transformation, dans la bataille historique contre Freeza.

+ Pourquoi le Goku Day est-il célébré le 9 mai?

En 2015, La Japan Anniversary Association a accepté la demande de Toei Animation de célébrer Kakaroto, lorsque Dragon Ball a atteint son 30e anniversaire du lancement du manga et que la même année, le film « The Resurrection of Freeza » est sorti. La raison de la Jour de Goku be 9/5 est pour deux raisons: le numéro 5 se prononce comme Go (五, Go) et le numéro 9 se prononce comme Ku (九, Ku) et en joignant les deux nombres, le mot Goku sort.

Dans une année où la pandémie de coronavirus se poursuit toujours, vous pouvez célébrer la Jour de Goku de chez vous pour l’événement virtuel Bandai Mexico qui se tiendra le prochain 7 mai à 20 h 00 et la transmission peut être vue en direct et directement à travers sa page de Facebook (facebook.com/BandaiMexico) e Télévision Instagram (instagram.com/bandaimexico). De plus, une série de jouets et de nouveaux objets de collection Dragon Ball y seront présentés.

Dans cette célébration de Bandai Mexico, il y aura de nombreuses présences: Ale Delint, Actrice, animatrice et mannequin de doublage mexicaine; le streamer cosplayer Eritra Jinx; Dany Kino, animateur d’émissions de télévision et créateur de contenu; Mario Castaneda, réalisateur de doublage et présentateur mexicain connu en Amérique latine pour être la voix officielle de Son Goku adulte; Gloria Murillo, athlète des Tigres UANL et compétiteur de l’Exatlón Mx; César Franco, Interprète mexicain des vernissages d’anime et ancien animateur de Caritele, Adriana de castro.