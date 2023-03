Pourquoi le groupe de David est devenu cannibale dans « The Last of Us »

Il épisode 8 de « The Last of Us » introduit l’un des personnages les plus terrifiants à ce jour: David. Le groupe qui dirige le personnage s’est terminé devenir cannibale Et, bien que ce soit le cas depuis les jeux vidéo Naughty Dog, les créateurs de la série HBO Max se sont penchés sur ce qui a conduit à cette décision radicale.

Dans l’histoire originale, la faction résidait également à Salt Lake City et certains membres ont rencontré Joel et Ellie à l’Université du Colorado.

Bien que les versions partagent de nombreuses similitudes et aient même recréé des scènes mot pour mot, certains aspects ont été développés dans la série. L’un est le fait qu’en plus d’être des cannibales, c’est aussi une communauté guidée par la religion.

Quelque chose qui a attiré l’attention est le fait que la colonie de Jackson est en bon état et, en comparaison, le groupe de David est au bord de la famine, malgré le fait que les deux se trouvent dans des régions aux conditions climatiques similaires.

POURQUOI LE GROUPE DE DAVID EST-IL DEVENU CANNIBAL ?

Selon les créateurs de la série « The Last of Us », Craig Mazin et Neil Druckmann, ce qui a conduit le groupe de David à choisir le cannibalisme était une combinaison de le mauvais emplacement dans lequel ils se trouvent et le manque de préparation pour dépendre de la foi religieuse.

Le mauvais emplacement

Dans le podcast officiel de « The Last of Us », Craig Mazin a expliqué que le groupe de David doit être arrivé au Salt Lake City Resort au printemps, alors que l’endroit semblait parfait. Le complexe hôtelier avait de nombreux bâtiments, était entouré d’arbres et avait même un lac. Cependant, ils ne se rendaient pas compte que la situation changerait radicalement avec l’arrivée du froid.

« Ils ne pensaient pas à des choses qui ne sont pas religieuses, mais scientifiques. Comme, c’est le Colorado. Nous sommes collés aux montagnes Rocheuses et quand l’hiver arrivera, cet endroit sera méconnaissable. La nourriture va manquer, le temps va être très froid et ils sont si loin des autres colonies que si quelque chose va un peu mal, si l’hiver est un peu pire que prévu, les gens vont commencer à mourir et nous je vais mourir de faim C’est là que nous trouvons David et James en train de réfléchir à ce qu’il faut faire», a-t-il commenté.

Le groupe de cannibales de David se trouvait à Salt Lake City dans « The Last of Us » (Photo : HBO)

Le dernier recours, considérant qu’il n’y avait presque pas de nourriture et d’animaux à chasser, était de commencer à manger de la chair humaine.

dépendre de la foi

D’autre part, un autre facteur important était le fait que ils n’ont pas pris les mesures nécessaires pour se préparer à l’hiver. Comme il s’agit d’une forme de gouvernement théocratique, ils comptaient trop sur la religion et la foi pour survivre, mais un miracle divin n’allait pas faire fondre la neige ou augmenter le nombre d’animaux dans la forêt.

« Je pense que David est trop retombé dans « tout va s’arranger, parce que tout arrive pour une raison ». Maintenant, il est devenu très grand et je pense qu’il a laissé la foi prendre le dessus. La chose positive à propos de la foi est que vous pouvez garder espoir dans ces circonstances extraordinaires, et c’est ce qu’elle fait. Mais il ne s’est pas hiverné comme Jackson l’a fait.dit Neil Druckmann.

Bien sûr, le modèle théocratique a également été critiquépuisque cela consiste dans le fait que la forme de gouvernement, ainsi que l’administration de l’État et du pouvoir, sont assurées par les institutions de la religion dominante.

« La religion ne fait pas un bon travail pour diriger un État. De plus, il fait un travail terrible. Si vous regardez les théocraties à travers le monde, vous verrez cela se répéter encore et encore dans des endroits où il y a une théocratie. L’État commence à défaillir. David n’est pas seulement théocratique par nature, mais aussi paternaliste.Mazzin a ajouté.