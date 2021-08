Pourquoi le gouverneur du Missouri a gracié Mark et Patricia McCloskey, un couple armé de St. Louis

Le gouverneur du Missouri a gracié Patricia et Mark McCloskey, le couple qui a été enregistré sur une vidéo pointant des armes sur les manifestants de Black Lives Matter en juin 2020.

Les McCloskey ont été filmés par des caméras de téléphones portables agitant leurs armes – le sien un fusil de style AR-15 et le sien un pistolet semi-automatique – contre un groupe de personnes déterminé par le procureur spécial Richard Callahan comme ayant manifesté pacifiquement alors qu’ils passaient devant le mari et la femme. Manoir de Saint-Louis.

Le couple, qui sont tous deux avocats en dommages corporels dans la soixantaine, vit dans la même communauté fermée que le maire Lyda Krewson, qui avait lu publiquement les noms et adresses des résidents qui avaient écrit des lettres l’appelant à financer la police.

Alors que les manifestants marchaient jusqu’au domicile du maire pour exiger sa démission, les McCloskey ont déclaré à l’époque qu’ils se sentaient menacés par ce qu’ils appelaient une « foule en colère » dans la mesure où ils « craignaient pour leur vie ».

Pourquoi les McCloskey ont-ils été graciés par le gouverneur du Missouri, Michael L. Parson ?

Le gouverneur républicain Mike Parson avait précédemment déclaré qu’il pardonnerait au couple.

S’adressant à Sean Hannity en juillet dernier, Parson a déclaré qu’il croyait que le couple « a fait ce qu’il devrait légalement faire pour se protéger », une position qu’il a réaffirmée en octobre.

En juin 2021, les McCloskey ont plaidé coupables à des accusations de délit, à la suite de quoi ils ont été condamnés à des amendes et à confisquer les armes utilisées lors de l’incident.

Le couple a d’abord été accusé d’utilisation illégale d’une arme à feu et de falsification de preuves matérielles, qui sont tous deux des crimes, mais, grâce à un accord de plaidoyer, a plaidé coupable à des accusations moins graves.

S’exprimant depuis les étapes du palais de justice après le plaidoyer de culpabilité, Mark McCloskey a déclaré aux journalistes qu’il « le referait ».

« Chaque fois que la foule s’approche de moi, je ferai ce que je peux pour les mettre en danger imminent de blessures physiques parce que c’est ce qui les a empêchés de détruire ma maison et ma famille », a-t-il déclaré.

Les procureurs et les manifestants ont déclaré que le groupe ne s’était pas rendu compte qu’ils se trouvaient dans une rue privée pendant la manifestation et ont affirmé que la porte en fer de la communauté était déjà ouverte à leur arrivée.

Les Closkeys affirment que la porte, marquée « No Trespassing » et « Private Street », a été défoncée par les manifestants.

D’après les vidéos de l’incident, on ne sait pas quand et comment les portes ont été endommagées.

Plus tôt cette année, Mark Closkey a annoncé son intention de se présenter au Sénat en tant que candidat républicain en 2022.

L’incident a fait du couple des héros dans les cercles républicains. Pour beaucoup, l’événement sert de symbole du traitement inégal des manifestants de Black Lives Matter et de ceux qui contestent le mouvement.

Peu de temps après que la vidéo soit devenue virale, les McCloskey ont été interviewés par Sean Hannity de Fox, qui a également amené Parson à l’émission pour défendre les actions du couple.

En août dernier, ils étaient des conférenciers invités lors de la soirée d’ouverture de la Convention nationale républicaine de 2020, et leur avocat affirme que le président de l’époque, Donald Trump, était en contact avec le couple « semi-fréquemment ».

La revendication du couple parmi les conservateurs et leur insistance à exercer leurs « droits » juxtapose le langage utilisé pour parler des manifestants de Black Lives Matter.

Les éloges de Trump sur les McCloskey sont intervenus après des dizaines de tweets du président demandant d’identifier les manifestants de Black Lives Matter qui, selon lui, étaient recherchés dans le cadre de « crimes majeurs ».

Alors que les McCloskey ont été graciés, plus de 14 000 manifestants du BLM ont été arrêtés lors de manifestations entre mai et juin 2020, et beaucoup font face à des accusations de crime potentiellement mortelles, sans parler de la diffamation au milieu des mêmes cercles qui louent les McCloskey.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.