Pourquoi le gouverneur de l’Arkansas regrette l’interdiction du mandat de masque et peut la modifier

Après avoir signé un projet de loi plus tôt cette année qui interdisait les mandats de masques à l’échelle de l’État, le gouverneur républicain de l’Arkansas, Asa Hutchinson, a maintenant admis qu’il avait tort et regrette la décision.

Depuis cette semaine, il a convoqué la législature de l’État en session extraordinaire pour tenter de modifier la loi.

Pourquoi le gouverneur de l’Arkansas, Asa Hutchinson, regrette-t-il – et souhaite-t-il modifier – l’interdiction des mandats de masque ?

Le « besoin urgent » de Hutchinson de modifier la loi a probablement été causé par les changements de santé publique apportés par la variante Delta.

Signée à un moment où les cas de Covid étaient en baisse, la loi existe désormais au milieu d’une crise de santé publique croissante.

« Avec le recul, j’aurais aimé que ce ne soit pas devenu loi », a déclaré Asa Hutchinson, « Mais c’est la loi, et la seule chance que nous ayons est soit de la modifier, soit que les tribunaux disent qu’elle a un fondement inconstitutionnel. »

L’Arkansas a de faibles taux de vaccination.

L’absence de mandats de masques constitue une menace particulièrement dangereuse pour l’État, car l’Arkansas a l’un des taux de vaccination les plus bas de tous les États-Unis.

Seuls 37% de la population sont complètement vaccinés. Avec la variante delta à la hausse, les cas de COVID-19 de l’Arkansas ont augmenté avec 3 000 nouveaux cas mercredi. Actuellement, 1 232 personnes sont hospitalisées.

Au 4 août, 1 232 personnes sont actuellement hospitalisées dans le seul État.

Covid a un impact sur les écoles de l’Arkansas.

Le district scolaire de Marion de l’Arkansas a signalé que 839 élèves et 10 membres du personnel ont été contraints de se mettre en quarantaine après avoir été testés positifs ou avoir été exposés au virus.

Les cours ont commencé la semaine dernière. Selon le district, 46 étudiants et 10 membres du personnel ont été testés positifs pour le virus.

Cela a déclenché un recul contre le projet de loi original de Hutchinson de la part des parents et des écoles. L’école de l’Arkansas fait face à des menaces similaires pour les écoles de Floride où d’autres restrictions sur les mandats de masque sont en place.

Les parents et les districts scolaires poursuivent l’État de l’Arkansas pour l’interdiction du mandat du masque.

Deux parents de l’Arkansas ont déposé une plainte dans l’espoir d’annuler l’interdiction du mandat du masque d’État. Cela a été suivi par des poursuites des districts scolaires de Little Rock et Marion qui cherchent également à renverser l’interdiction « inconstitutionnelle ».

Veronica McClane, l’un des deux parents, a déclaré: « Nous devons arrêter de jouer à des jeux politiques et mettre la vie de nos enfants au premier plan de cette pandémie. »

Elle a un enfant de huit ans et un autre de trois ans.

« Bien que nous ayons la possibilité de garder notre enfant à la maison », a-t-elle déclaré, « tous les parents ici, dans l’État de l’Arkansas, n’ont pas cette option. »

Ashley Simmons, l’autre mère, a déclaré qu’elle n’avait pas pu dormir depuis des semaines avec l’augmentation actuelle des cas. Son fils est à haut risque.

« Ces enfants sont notre avenir », a-t-elle déclaré, « Et c’est notre responsabilité en tant qu’adultes de les protéger. »

Le gouverneur Asa Hutchinson veut modifier l’interdiction de laisser les écoles imposer des masques.

La nouvelle proposition de Hutchinson soutient que les conseils scolaires devraient « avoir la flexibilité nécessaire pour utiliser des masques pour atténuer la propagation de Covid-19 dans les écoles ».

Cependant, déjà deux de ses amendements – permettre aux enfants de moins de 12 ans d’avoir des mandats de masque et de placer des mandats de masque à l’école pendant 21 jours – n’ont pas recueilli de votes.

Il est peut-être trop peu trop tard pour que Hutchinson revienne sur sa parole.

