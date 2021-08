Pourquoi le gouverneur de Floride DeSantis a signé un décret interdisant les mandats de masque dans les écoles

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis a publié un décret vendredi, exigeant que les mandats de masques dans les écoles soient interdits pendant que les cas de Covid augmentent dans l’État.

Dans l’ordre, DeSantis a menacé de suspendre le financement de l’État aux écoles mettant en œuvre des mandats de masque, indiquant clairement aux districts scolaires que tout mandat pourrait avoir des conséquences financières désastreuses.

DeSantis affirme que l’ordonnance vise à « protéger la liberté des parents de choisir si leurs enfants portent des masques ».

Mais qu’en est-il de la protection des enfants contre la menace continue de Covid-19 qui devrait augmenter à mesure que les écoles reprennent ?

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis signe l’ordre de supprimer les mandats de masque des écoles.

Le décret de DeSantis a demandé aux départements de la santé et de l’éducation de l’État d’édicter des règles empêchant la mise en œuvre des mandats de masque scolaire.

L’ordonnance stipule que si un district scolaire n’est pas disposé à se conformer aux nouvelles règles, le Conseil d’État de l’éducation peut retenir les fonds de l’État, les fonds de subventions discrétionnaires ou les fonds de loterie discrétionnaires.

Déjà, l’attaque de DeSantis contre ce qu’il a qualifié de « recommandations non scientifiques et incohérentes selon lesquelles les enfants d’âge scolaire portent des masques » prend effet.

Les écoles publiques du comté de Broward, dans le sud de la Floride, le deuxième plus grand district scolaire de Floride, ont annulé une décision prise la semaine dernière d’exiger des masques dans les bâtiments scolaires.

Mais avec un financement gouvernemental en jeu, il n’est pas surprenant que le district ait été contraint de se conformer à l’ordre controversé de DeSantis.

« Les écoles publiques du comté de Broward ont l’intention de se conformer au dernier décret du gouverneur », ont-ils déclaré dans un communiqué publié cette semaine.

Le CDC a recommandé aux enfants de porter des masques.

Le décrochage sur les mandats de masques scolaires est une contradiction directe avec les récentes directives des Centers for Disease Control and Prevention en réponse à la variante croissante du Delta.

Les masques sont recommandés pour les enseignants, les élèves et le personnel scolaire quel que soit leur statut vaccinal.

« Le CDC recommande que tout le monde dans les écoles de la maternelle à la 12e année porte un masque à l’intérieur, y compris les enseignants, le personnel, les élèves et les visiteurs, quel que soit leur statut vaccinal. Les enfants devraient reprendre l’apprentissage en personne à temps plein à l’automne avec des stratégies de prévention appropriées en place, » a déclaré la directrice du CDC, le Dr Rochelle Walensky, lors d’un point de presse.

Comment les règles de masque de la Floride ont un impact sur les parents.

La nécessité d’une action collective contre le Covid-19 signifie que les recommandations formulées par le CDC doivent être suivies par tous pour réussir.

Des ordonnances comme celle faite par DeSantis peuvent protéger les soi-disant « droits » des parents qui ne veulent pas que leurs enfants portent des masques, mais ils font peu pour protéger les droits des parents qui veulent que leurs enfants soient aussi protégés que possible de Covid- 19.

L’experte parentale et familiale Keya Murthy a déclaré: «Les parents qui veulent protéger leurs enfants et ceux qui pensent que les masques protègent leurs enfants contre les infections devront décider eux-mêmes si leurs enfants continueront à porter des masques ou non. Les masques obligatoires ne sont peut-être pas la loi, mais les gens ont toujours la liberté de choisir que leurs enfants les portent ou non. »

Cependant, le risque d’exposition d’un enfant au Covid-19 augmente lorsque les élèves de leur classe ne portent pas de masques. Décider de faire porter un masque à son propre enfant pour se protéger ne suffit plus dans un état qui décourage activement les écoles et les élèves de faire ce choix.

Pendant que DeSantis établit ces règles potentiellement dangereuses, les nouveaux cas de Covid-19 ont bondi de 50% au cours de la dernière semaine de juillet par rapport à la semaine précédente.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.