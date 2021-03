Pourquoi le gardien de serment Graydon Young veut-il sortir de prison pour les émeutes au Capitole

Graydon Young, membre des Oath Keepers d’Englewood, en Floride et l’un des participants à la coordination de la tentative d’insurrection qui a eu lieu le 6 janvier, se trouve être très bouleversé qu’il se soit retrouvé en prison.

Apparemment, ce n’est pas un endroit si agréable. Qui savait?

Probablement les 2,3 millions d’Américains actuellement incarcérés.

Il semble que Young ait compris assez rapidement qu’il ne voulait pas être là. Parce que les avocats de Young ont déposé une requête auprès du juge qui préside son dossier pour demander que son refus de mise en liberté sous caution soit réexaminé.

Pourquoi le gardien de serment Graydon Young voulait-il sortir de prison?

La demande cite le fait que Young n’a jamais purgé une peine de prison auparavant comme une raison qu’il ne devrait pas avoir à le faire maintenant. Son bien-être mental et physique, disent-ils, est menacé derrière les barreaux.

«Avant d’être détenu, M. Young était une personne mentalement forte et stable sans antécédents de troubles mentaux», fait valoir la motion. «Son état émotionnel et psychologique actuel est entièrement dû au fait qu’il a été détenu et qu’il est incapable de compter sur ses systèmes de soutien social normaux.»

Non seulement le gardien du serment et insurrectionnel est très triste du fait qu’il soit en prison, mais il est également bouleversant d’être loin de sa femme et de ses enfants, car, comme le prétendent ses avocats, il est «un père de famille si fort».

«L’insurrectionniste est un père de famille fort» peut probablement être classé sous l’étiquette de phrases qui n’ont jamais été prononcées en anglais auparavant.

Même ainsi, comme d’autres faisant face aux conséquences de leur rôle dans l’attaque du Capitole, Young affirme qu’il a été en quelque sorte amené à aider une foule de dangereux terroristes nationaux à renverser la législature américaine. Il ne savait tout simplement pas qu’ils allaient aller aussi loin, dit-il. Curieusement, personne ne semblait savoir.

Cependant, les preuves disponibles suggèrent le contraire. La preuve indique que non seulement ils savaient ce qu’ils faisaient, mais il était heureux que la situation ne se soit pas aggravée davantage qu’elle ne l’a fait.

Young et les autres membres du groupe paramilitaire qui ont aidé à coordonner l’attaque étaient habillés pour la bataille. Ils portaient un équipement tactique et arboraient des outils de communication de style militaire.

S’ils avaient eu l’occasion de perpétrer un carnage supplémentaire, le tableau que l’enquête dépeint suggère qu’ils auraient.

Young, ou ses avocats, ont raison sur les effets de la prison sur la santé mentale d’un prisonnier.

Ce n’est pas un mensonge que la santé mentale de Young pourrait être compromise en prison. Le cas de maladie mentale chez les détenus est plus élevé que dans la population générale.

Il y a des effets documentés du temps de service et du stress qu’il peut causer sur le corps humain. Alors oui, il va avoir plus de mal qu’il ne l’aurait été assis dans son salon avec sa famille.

Bien que la conversation sur la réforme des prisons soit bien engagée, elle est généralement axée sur la création de conditions équitables pour les hommes noirs sur-incarcérés et la dépénalisation de la consommation personnelle de drogues. Le fait que les personnes qui agissent mal ne devraient pas faire face aux conséquences de leurs actes ne fait pas partie de cette discussion.

Et cela semble terriblement étrange pour quelqu’un de la droite politique, où ils aiment lancer des insultes comme «flocon de neige», ferait appel à la libération de prison parce qu’ils ne sont pas capables de faire face à l’intérieur.

Être blanc signifie souvent une sympathie supplémentaire de la part des membres du système judiciaire.

Des histoires comme celles de Young font partie d’un mouvement troublant vers l’exceptionnalisme blanc. En 2013, le cas d’Ethan Couch a pris le monde d’assaut, car la famille a utilisé sa richesse et son influence pour se défendre contre le fait que Couch ait tué quatre personnes lors d’un déchaînement de conduite en état d’ébriété.

Parce que les gens sont blancs, ou parce qu’ils sont blancs et riches, est censé suggérer que toute répercussion sur leurs actions est inutile. Tel était le cas du violeur condamné Brock Turner, qui était éligible à une peine pouvant aller jusqu’à 14 ans de prison. Au lieu de cela, il a été condamné à six mois et n’en a purgé que trois.

Dans l’affaire Turner également, l’argument de sa défense était que purger autant de temps de prison «aurait eu un impact grave sur lui». Dans une malheureuse tournure des événements, c’est le juge président lui-même, Aaron Persky, qui a exprimé cette opinion.

Le terme utilisé pour excuser le comportement de ces hommes à l’époque était «affluence». Il était utilisé pour faire référence à l’idée que Couch a grandi dans une famille si riche qu’il était légitimement à l’abri du phénomène de cause à effet avec lequel les gens ordinaires luttent quotidiennement. On a dit que, dans le cas de Turner, le champion nageur avait ses meilleures années d’athlétisme devant lui et devait être autorisé à mettre en valeur ses talents.

Comment ces hommes pourraient-ils se faire voler leur avenir? demandèrent leurs défenseurs. Même s’ils avaient volé l’avenir des autres.

En termes de population carcérale, moins c’est plus

En Amérique, il y a les «aisés» et il y a les «petits». Si vous êtes dans cette dernière catégorie, peut-être en raison de la race, du sexe, des croyances religieuses ou d’une autre catégorie arbitraire, vous pourriez être cinq à dix fois plus susceptible d’être incarcéré que vos pairs WASPy.

L’incarcération de masse a créé un environnement dans lequel certains États emprisonnent des hommes et des femmes noirs à des taux si élevés que la moitié de leurs détenus sont noirs. Au Maryland, 72% de la population carcérale est noire. Pour illustrer la gravité de la disparité, il est utile de se rappeler que seulement 13% de la population totale des États-Unis est noire.

Pour Young, le juriste aux yeux larmoyants et dangereux militant, et d’autres hommes blancs comme lui, ces statistiques sont en leur faveur. Tant que les inégalités au sein du système judiciaire ne seront pas éliminées, des hommes comme Young continueront de faire un clin d’œil et de faire un signe de tête aux juges partout. «Laissez-nous sortir», diront-ils. «Nous ne sommes pas comme les autres. Nous méritons mieux que d’affronter les conséquences. »

Kevin Lankes, MFA, est éditeur et auteur. Sa fiction et non-fiction sont apparues dans Here Comes Everyone, Pigeon Pages, Owl Hollow Press, The Huffington Post, The Riverdale Press, etc.