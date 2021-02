Pourquoi le garant de la protection de la vie privée enquête sur Clubhouse

Après TikTok, Facebook et Instagram, aussi le social du moment Pavillon s’est retrouvé sous l’objectif de Garant de la confidentialité. La plateforme basée sur des conversations audio en temps réel a été contactée par l’Autorité locale pour clarifier certains doutes concernant le traitement des données des utilisateurs.

L’intervention du garant

Les premières alarmes à cet égard ont été lancées par des observateurs et des experts informatiques en Italie et à l’étranger: la politique de confidentialité de l’application laisse de nombreux doutes sur la respect de la législation européenne sur la confidentialité des données. Comment les informations générées par les utilisateurs dans l’application sont stockées et traitées, après combien de temps elles sont supprimées, comment elles utilisent les contacts dans le carnet d’adresses et ce qu’il advient de l’audio des conversations sont quelques-unes des questions posées par le garant au dirigeants de Clubhouse – la startup californienne Alpha Exploration. Le groupe dispose de 15 jours pour répondre aux questions posées par le garant la semaine dernière.

Des doutes sur le Clubhouse

En plus du général detraitement des données (où ils seront stockés et éventuellement avec quelles garanties ils pourront transiter de l’Europe vers les États-Unis), il y a trois problèmes de confidentialité liés au Clubhouse sur lesquels se concentrent les préoccupations des observateurs. Le premier est celui deaccès au carnet d’adresses, que Clubhouse utilise pour son système d’invitation mais qui révèle publiquement aux utilisateurs combien d’amis d’un contact particulier sont déjà sur le réseau social. Le second est le destination des données vocales des gens ordinaires mais aussi des influenceurs et des politiciens qui envahissent la plateforme. Le troisième aspect est le même pour lequel TikTok, Facebook et Instagram ont également fini sous enquête, ou les barrières placées à l’entrée pour les mineurs et les enfants.

Application bloquée en Chine

Au moins de ce point de vue, le succès soudain de l’application se retourne contre les développeurs, qui devront mettre à jour la politique de confidentialité au sein de Clubhouse dès que possible et éventuellement adapter l’application européenne GDRP. En attendant, l’approche de la plateforme en Chine a été décidément plus drastique: selon ce qui avait été initialement rapporté par le Guardian, après une période de forte croissance qui a même conduit à la vente en ligne d’invitations, l’accès est devenu impossible à partir du lundi 8 février.

