Pourquoi le film The Last of Us avec Sam Raimi a été annulé

Il y a des années, le direct acclamér Sam Raimi commencé à travailler sur un film basé sur le jeu vidéo »Le dernier d’entre nous », un projet qui a fini par être abandonné après une série de problèmes. A l’occasion de la prochaine première de la série de HBOle showrunner Neil Druckman a expliqué pourquoi le film Raimi ne s’est pas concrétisé.

Au cours d’une interview, Druckmann a expliqué qu’il faisait entièrement confiance à la direction de Raimi, cependant, le problème était que les dirigeants de Sony voulaient un film « plus gros et plus sexy », similaire à des épisodes bourrés d’action comme « Wold War Z », tandis que Druckmann voulait un film plus lent. se concentrant sur d’autres thèmes.

L’adaptation cinématographique de »The Last of Us » a été annoncée en 2014 avec un scénario de Druckmann, qui avait précédemment expliqué que le film n’avait pas d’avenir en raison de différences créatives entre lui et le studio, qui voulait faire le film sur un plus grand échelle. .

« Quand j’ai travaillé sur la version du film, beaucoup de pensées et de notes étaient comme, ‘Comment pouvons-nous l’agrandir? Comment pouvons-nous agrandir les décors?' », A déclaré Druckmann en 2021. le film n’a pas été fait. »

Alors que le film »The Last of Us » ne s’est jamais concrétisé, l’histoire du jeu vidéo aura une nouvelle vie avec la série HBO, où nous verrons Pierre Pascal Déjà Bella Ramsey avec respectivement Joel Miller et Ellie Williams.

« Notre approche de » The Last of Us « était: » Faisons-le comme un film indépendant. Abordons-le en tant qu’équipe de tournage indépendante, en nous voyant de la manière dont il a été tourné « , a expliqué Druckman. « Et avec le spectacle, nous pouvons nous pencher encore plus là-dessus parce que nous n’avons pas besoin d’avoir autant de séquences d’action que dans le jeu. »

La saison 1 de »The Last of Us » sera composée de dix épisodes et adaptera l’histoire du premier jeu de la franchise, avec un scénario écrit par Druckmann et l’écrivain Craig Mazin.

Lancé en 2013 par Le chien méchant, »The Last of Us » est un jeu vidéo qui suit l’histoire d’un contrebandier nommé Joel, qui a pour mission de guider une jeune fille de 14 ans nommée Ellie qui est étrangement immunisée contre le virus Cordyceps, qui provoque la transformation des humains en une sorte de zombies appelés »clickers ».

»The Last of Us » sera présenté en première sur HBO et HBO Max le 15 janvier 2023 prochain.