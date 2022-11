Pourquoi le film Retour vers le futur a-t-il été interdit en Chine ?

C’était en 1985 lorsque le film de science-fiction »Retour vers le futur » a vu le jour, recevant de très bonnes critiques et devenant une icône de la culture populaire, étant l’un des films les plus populaires de tous les temps à ce jour. Cependant, la Chine a publié une série de critères d’interdiction pour le contenu, qui a abouti à l’interdiction du film dans le pays.

Le raisonnement derrière cette interdiction serait parce que le pays est contre le contenu qui promeut le « style de vie occidental ». La raison pour laquelle Retour vers le futur a été interdit était à cause de son utilisation du voyage dans le temps. Selon les régulateurs, le voyage dans le temps est souvent utilisé dans un mépris « frivole » de l’importance des événements passés.

Les nouvelles réglementations soutiennent qu’en montrant le voyage dans le temps dans le film, elles amènent le public à réinterpréter sa relation aux événements passés, ce qui peut ouvrir la voie à la propagation d’idées interdites ou au manque de respect pour l’histoire elle-même. .

Cela pourrait aussi vous intéresser : Retour vers le futur : Michael J. Fox veut un remake avec un rôle principal féminin

Bien que Marty McFly, le protagoniste du film, joue et modifie les événements temporels du film, beaucoup considèrent que cette interdiction par la Chine est injustifiable. Le but du film et de l’aventure de Marty est bien moins néfaste que ne le propose son interdiction en Chine.

« Retour vers le futur » a beaucoup de respect pour le passé et sert d’avertissement sur ce qui peut arriver lorsque les événements sont modifiés. En effet, l’une des plus grandes leçons que Marty apprend au cours du film est l’empathie et le respect de ses parents, une valeur traditionnelle respectée dans le monde entier.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Pourquoi il n’y a pas eu de nouveaux films dans la franchise du vendredi 13

Au début du film, Marty souhaite désespérément ne pas finir comme ses parents, qu’il considère comme des ratés. Après avoir rencontré son jeune moi, il les aide et commence à les voir tels qu’ils sont vraiment, étant une réponse claire que nous devons respecter les faits de l’histoire.

Le message de « Retour vers le futur » a eu un grand impact car il tente de mener un dialogue intergénérationnel qui unifie et encourage les deux générations, pour lesquelles beaucoup disent que son interdiction en Chine est injustifiée.