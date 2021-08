Pourquoi le Dr Dre ne parle-t-il pas à sa fille sans-abri, La Tanya Young ?

Dr. Dre, rappeur, producteur et créateur de Beats by Dre, vaut plus de 800 millions de dollars mais ne semble pas partager sa fortune avec sa fille aînée, qui se dit sans abri.

Avec un album qui devrait sortir bientôt et qui est censé « changer la donne », il fait l’objet de critiques suite à la révélation que sa fille a du mal à joindre les deux bouts.

La fille de Dre, La Tanya Young (parfois vue épelée LaTanya), dit qu’elle vit actuellement dans sa voiture tandis que son père garde ses millions pour lui.

Pourquoi Dr. Dre ne parle-t-il pas à sa fille sans abri, La Tanya Young ?

Young a appris par l’intermédiaire de l’avocat de Dre que le rappeur ne voulait plus rien avoir à faire avec elle car elle avait déjà parlé de lui à la presse.

« J’ai l’impression d’être damnée si je le fais, je suis damnée si je ne le fais pas », dit-elle.

Young vit avec une voiture de location en Californie.

Incapable de se payer un appartement, Young vit dans une location après avoir déménagé en Californie le mois dernier lorsqu’elle a perdu son emploi au Nevada.

« Le salaire est plus élevé en Californie – il n’y avait pas de travail au Nevada », a-t-elle déclaré, « Il n’y avait pas assez d’emplois. »

Elle n’a même pas les moyens de garder la voiture qu’elle loue et utilise pour le travail.

« La voiture coûte un joli centime », a-t-elle déclaré. « C’est un VUS qui coûte 2 300 € pour trois semaines et je n’ai payé qu’une semaine. Tôt ou tard, ils prendront la voiture.

Young est mère de quatre enfants, Tatiyana, 16 ans, Rhiana, 13 ans, D’Andre, huit ans, qui porte le nom de son grand-père, et Jason III, trois ans.

Heureusement, ses enfants ont des maisons d’amis où ils peuvent rester, et ils ont de la famille et des amis qui les laissent aller et venir de temps en temps, mais les choses ne font qu’empirer.

Young occupe trois emplois pour subvenir aux besoins de sa famille.

En plus de son travail dans un entrepôt, Young, 38 ans, travaille comme chauffeur-livreur pour DoorDash et Uber Eats et prend des petits boulots.

À son travail d’entrepôt, elle a commencé à gagner 15 € de l’heure, mais ce n’est toujours pas suffisant. Elle a des factures à payer et quatre enfants à nourrir.

« J’essaie de garder la tête hors de l’eau », a-t-elle déclaré. « Je suis endetté depuis un moment.

Le Dr Dre n’a pas vu sa fille depuis 18 ans.

Young n’a pas vu son père, de son vrai nom Andre Romelle Young, depuis 18 ans et dit qu’elle n’a même pas son numéro de téléphone portable. Elle communique avec lui via son équipe mais n’a pas eu de ses nouvelles depuis 18 mois.

Young avait l’habitude de recevoir des paiements de loyer et une allocation mensuelle de sa part, mais en janvier 2020, il a dit qu’il arrêterait de le faire.

Le Dr Dre n’a jamais rencontré ses petits-enfants.

Au milieu de ses inquiétudes concernant sa situation financière, elle s’inquiète également des relations des enfants avec le grand-père qu’ils n’ont jamais rencontré.

« Mes enfants sont assez vieux pour savoir qui il est », a-t-elle déclaré. « Ils sont sous le choc qu’il ne veuille rien avoir à faire avec eux. »

Son histoire déchirante a laissé beaucoup de gens se demander comment ce multimillionnaire a pu négliger sa famille.

Le Dr Dre verse 300 000 € par mois en pension alimentaire pour époux.

L’histoire de Young s’ajoute aux nouvelles récentes selon lesquelles le Dr Dre doit verser une pension alimentaire pour époux à la récente ex-femme Nicole Young – un montant énorme de 300 000 € par mois.

Étant donné que LaTanya est la fille du Dr Dre et de Lisa Johnson, elle ne verra pas non plus cet argent, mais la félicite d’avoir pu en obtenir.

« Je viens d’apprendre qu’il doit payer 300 000 € par mois pour une pension alimentaire pour époux – c’est embarrassant parce que les gens me regardent en se demandant : pourquoi ? elle a dit. « Je félicite Nicole d’une certaine manière – elle a fait ce qu’elle avait à faire. »

Beaucoup se demandent comment le Dr Dre a pu être si cruel au point de laisser sa fille et ses petits-enfants sans abri et sans aide.

Espérons que le Dr Dre réalisera son erreur et aidera sa fille – ou peut-être que son équipe de relations publiques lui dira de le réparer avant la sortie de son nouvel album.

