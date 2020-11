Pourquoi le directeur de Casino Royale a transpiré les scènes de poker sur toute action de James Bond

En 2006, Daniel Craig a joué dans son premier film en tant que James Bond, Casino Royale. Le film a fourni une nouvelle direction cruellement nécessaire à la franchise d’espionnage, supprimant CGI et gadgets élaborés, et les remplaçant par un réalisme granuleux et une action en face. Dans une interview avec Polygon, le réalisateur du film, Martin Campbell, a révélé que la partie la plus difficile de la réalisation Casino Royale ne tournait pas les scènes d’action à indice d’octane élevé, mais plutôt de trouver un moyen d’inclure les scènes de jeu de cartes d’une manière divertissante.

« Il y avait beaucoup de [card] jouer dedans. C’était la chose sur laquelle je transpirais plus que toute autre chose. [According to the movie’s editor Stuart Baird] Il était difficile de penser à la façon dont vous maintenez le public engagé dans ces jeux de cartes. Tout le monde était terriblement inquiet que les gens s’en lassent. «

Leur inquiétude était compréhensible. Malgré sa réputation d’être l’un des meilleurs films d’action des deux dernières décennies, une grande partie de Casino Royale est dédié à montrer à James James Bond jouer une partie de poker à enjeux élevés contre le méchant principal, Le Chiffre.

Après des semaines de recherche et de préparation, Martin Campbell enfin trouvé une méthode pour faire quelque chose qui avait rarement été réalisé auparavant: rendre une longue session de jeu de cartes intéressante pour le public. La séquence de près de 30 minutes a été construite comme un microcosme du reste du film et de son personnage principal.

Tout au long du jeu, le public peut voir Daniel Craig afficher plusieurs des qualités qui ont fait de son Bond un favori des fans. Il prend d’énormes risques, bluffe de manière experte et a presque toujours une longueur d’avance sur la concurrence. Même pris au dépourvu et littéralement empoisonné au milieu du match, Bond est capable de partir, d’éviter une crise cardiaque et de retourner au jeu en sirotant nonchalamment sa boisson. Pour Campbell, la capacité de Bond à fonctionner sous une pression immense et même à repousser est ce qui rend toute la séquence si mémorable.

« Je pense que la séquence était assez convaincante. Ce que vous réalisez, c’est que ce ne sont pas que les jeux de cartes – ce sont les enjeux. Ce sont aussi deux gars qui se regardent, en gros. C’était le secret. »

Malgré la détermination de Campbell à rendre le jeu aussi authentique que possible, à la fin de la journée, ils réalisaient un film d’action, qui avait besoin de moments sympas. Un de ces moments sympas se produit après la fin du match de poker et Bond a remporté le prix en argent. Dans un geste généreux, Bond glisse avec désinvolture une puce en plastique d’une valeur de 500000 € au croupier à titre de conseil de courtoisie … même si la puce ne vaut rien maintenant que le jeu est terminé. Campell trouve toujours cette petite erreur amusante.

«Je ris toujours à la fin quand Bond lui donne juste un demi-million. C’était juste amusant pour moi – ce n’est pas l’argent de Bond.

Malgré ce petit hoquet, Campbell et son équipe ont réussi à prendre un très long match de poker et à en faire une bataille d’esprit passionnante à couper le souffle entre Bond et Le Chiffre, même si la plupart des spectateurs ne comprenaient pas les moindres détails du jeu. étaient témoins. Cette nouvelle provient de Polygon.

