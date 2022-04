Pourquoi le costume Batman est-il différent de tous les autres ?

L’une des parties les plus emblématiques de Homme chauve-souris c’est définitivement sa tenue. Il suffit de voir simplement sa capuche et on peut déjà comprendre qu’il s’agit du Dark Knight, qui a été l’un des personnages les plus emblématiques du monde des super-héros et qui a gagné un grand nombre de fans pour ses différents films, bandes dessinées, des séries animées et même des jeux vidéo.

Chacun des différents films de Batman a proposé une variante de costume différente de la précédente, issue de la version du réalisateur Michel Keatonqui portait un costume moulant avec le symbole jaune classique sur sa poitrine, au costume Batman du film Joël Schumacheroù plus de couleur a été ajoutée et a donné vie à l’infâme : batipipones.

Même ainsi, les films Batman suivants sont revenus à la version maussade et sinistre du personnage, avec les films Batman. Christophe Nolan en lui donnant un design ergonomique et en revenant au noir classique avec lequel le Bat Man a été dissuadé dans l’ombre.

Maintenant avec »homme chauve-souris », Matt Reeves a apporté une version plus jeune de Batman au grand écran, car l’histoire se déroule seulement deux ans après que Bruce Wayne a commencé sa vie en tant que justicier de Gotham City. Étant les débuts, le costume Batman a un vêtement beaucoup plus traditionnel, laissant de côté la technologie avec laquelle on voit le super-héros dans les différents films, où il a de gros véhicules et des armes à la pointe de la technologie.

Dans »The Batman », le personnage incarné par Robert Pattinson, se prépare alors qu’il commence sa carrière de justicier, améliorant son costume et son armement à partir de ses propres erreurs. Cette nouvelle version de Batman dévoile son costume sombre, avec un gilet pare-balles et plusieurs couches de plastique et de métal renforcé, nous laissant entrevoir un Batman qui cherche à effrayer ses ennemis avec une connotation de pouvoir.

Bien que nous ayons l’habitude de voir Batman comme un anti-héros qui dispose d’une grande quantité de ressources et de technologies, il semble que dans »The Batman », il n’ait que les accessoires qu’il a dans son costume, comme son déjà populaire crochet, ou avec le Batarang intégré dans sa poitrine.

Nous pouvons également voir comment ce Batman a déjà sa » Batmobile » classique, qu’il utilise pour chasser le Pingouin dans l’une des scènes les plus impressionnantes du film, où vous pouvez voir que le véhicule est préparé pour tous les types de terrain et de circonstances.

La version du réalisateur Matt Reeves, a une importance considérable de l’apparence de Batman, en ce qui concerne l’idée du personnage en tant que justicier, car, bien qu’il ne soit qu’un justicier récemment lancé dans sa lutte contre le crime, il semble vouloir tout donner pour remplir son objectif. .

« C’est une différence que vous verrez dans le costume de chauve-souris, qui semble avoir traversé toutes sortes de mésaventures. Il est sorti tous les soirs depuis deux ans. Il a été touché. Ils l’ont abattu. Il a été poignardé et brûlé. Et ça se voit », a commenté l’acteur Robert Pattinson dans l’une des interviews précédant la première de « The Batman ».

Quelque chose que les fans ont applaudi, c’est que cette version du chevalier de la nuit a tout son costume composé d’éléments simplement faits à la main. Du masque et des bottes en caoutchouc, ainsi que des accessoires qui semblent tirés de la tenue militaire, donnant à Batman un look réaliste et puissant.

Si vous n’avez pas vu le film » The Batman », il est entièrement disponible via le service de streaming HBO Max.