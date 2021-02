Pourquoi le christianisme a-t-il autant de dénominations?

Les disciples de Jésus parcourent le monde. Mais le corps mondial de plus de 2 milliards de chrétiens est divisé en milliers de dénominations. Pentecôtiste, presbytérien, luthérien, baptiste, apostolique, méthodiste – la liste est longue. Les estimations montrent qu’il existe plus de 200 confessions chrétiennes aux États-Unis et 45 000 dans le monde, selon le Center for the Study of Global Christianity. Alors pourquoi le christianisme a-t-il autant de branches?

Un coup d’œil rapide montre que les différences de croyance, de prise de pouvoir et de corruption avaient tous un rôle à jouer.

Mais à un certain niveau, la différenciation et la variété ont été des marqueurs du christianisme depuis le tout début, selon Diarmaid MacCulloch, professeur émérite d’histoire de l’Église à l’Université d’Oxford au Royaume-Uni. « Il n’y a jamais eu de christianisme uni », a-t-il déclaré à 45Secondes.fr.

Premiers scissions

L’église primitive, qui s’étend du début du ministère de Jésus, en 27 après JC, à 325 après JC, a été divisée principalement en fonction de la géographie. Les styles de culte et les interprétations des enseignements de Jésus variaient en fonction des cultures et des coutumes régionales, selon Bruce Gordon, professeur d’histoire ecclésiastique à la Yale Divinity School.

Mais il y eut aussi des ruptures importantes, ou des schismes, sur la théologie chrétienne à cette époque. L’un des premiers schismes les plus notables, la controverse arienne au début du quatrième siècle, a divisé l’église sur la relation de Jésus avec Dieu. Arius, un prêtre d’Alexandrie, en Égypte, a affirmé que parce que Jésus était «engendré» ou provoqué par Dieu, il était une moindre divinité que Dieu. Mais Athanase, un théologien alexandrin, a affirmé que Jésus était Dieu incarné.

« Cela a provoqué des bouleversements majeurs dans l’Empire romain », a déclaré Christopher West, un étudiant au doctorat en christianisme ancien et en études médiévales à l’Université de Yale. « Il a divisé en deux les chrétiens de l’Empire romain. » Le Concile de Nicée – un groupe de théologiens et d’érudits réunis par l’empereur Constantin Ier en 325 après JC – s’est finalement rangé contre Arius. Mais malgré le point de vue officiel de l’Église, les chrétiens ont continué à être divisés sur le sujet pendant plus d’un siècle.

Puis, en 1054, les chrétiens orthodoxes orientaux se sont séparés des catholiques romains occidentaux dans ce qu’on appelle le Grand Schisme. Les deux groupes étaient en désaccord sur la prise des sacrements – symboles religieux censés transmettre la grâce divine au croyant. En outre, les chrétiens orthodoxes orientaux étaient en désaccord avec les croyances romaines selon lesquelles les prêtres devraient rester célibataires et que le pape romain avait autorité sur la tête de l’église orientale, selon Encyclopédie Britannica .

Il y eut même un schisme temporaire, connu sous le nom de schisme occidental, au sein de l’Église catholique elle-même en 1378, lorsque deux hommes, et finalement un troisième, prétendirent être le véritable héritier papal. La division a duré près de 40 ans, et au moment où elle a été résolue en 1417, les papes rivaux avaient considérablement endommagé la réputation de l’office papal.

Malgré cette poignée de schismes, l’Église catholique a réussi à supprimer d’autres ramifications chrétiennes potentielles « en partie par une persécution soutenue [including] de véritables expéditions militaires contre certains hérétiques étiquetés, mais aussi un nouveau système d’enquête sur les croyances des gens, appelé inquisitions. Avec le soutien des dirigeants laïques, les hérétiques pourraient être brûlés sur le bûcher ou forcés de nier leurs croyances », a déclaré MacCulloch à 45Secondes.fr par courrier électronique.

Les dénominations explosent

Mais après la Réforme protestante de 1517, le nombre de dénominations a vraiment commencé à se multiplier.

La Réforme – provoquée par un certain nombre d’événements, notamment les 95 thèses de Martin Luther – a mis l’accent sur une foi personnelle. Ce mouvement était en réaction au fait que les interprétations de la Bible, la grâce (l’amour et la miséricorde spontanément donnés de Dieu), l’absolution des péchés et l’entrée au ciel étaient toutes médiatisées par les prêtres du catholicisme. Luther et ses disciples ont affirmé que la Bible, et non une hiérarchie ecclésiale, était l’autorité ultime sur tous les peuples, y compris les prêtres et le pape, et que plusieurs pratiques ecclésiastiques, telles que l’octroi d’indulgences (payer l’argent de l’église pour être absous des péchés) étaient corrompus.

Au départ, il n’y avait que quelques grands groupes protestants, mais finalement, la Réforme a inauguré des ramifications plus chrétiennes.

Au 17ème siècle, le mot contemporain «dénomination» a commencé à être utilisé pour décrire les ramifications religieuses, Michelle Sanchez, professeur agrégé de théologie à la Harvard Divinity School, a déclaré à 45Secondes.fr par courrier électronique. Les protestants avaient utilisé les Écritures pour critiquer l’Église catholique romaine, affirmant que tout croyant pouvait lire les Écritures et avoir une relation personnelle avec Dieu. Mais alors, « le problème évident est apparu: quelle interprétation des Écritures était la bonne? » Sanchez a déclaré dans une interview. Alors que les croyants débattaient des Écritures et des sacrements, les églises se sont formées et se sont divisées sur la base d’une myriade d’interprétations bibliques, de modes de culte et de structures organisationnelles. De ces débats, des dénominations telles que les presbytériens, les mennonites, les baptistes et les quakers, entre autres, ont pris racine.

D’autres dénominations protestantes ont été formées à partir d’un jeu pour le pouvoir, comme lorsque Henry VIII a fondé l’Église d’Angleterre en 1534. « Il voulait établir l’autonomie politique de l’Angleterre, et une façon de le faire était l’autonomie religieuse de Rome, » West a déclaré à 45Secondes.fr. (Il a également souhaité un divorce que l’église a refusé d’accorder.)

Bien que les schismes puissent être considérés comme un facteur de division ou même conduire à de violents conflits entre des dénominations rivales, ces divisions ont un avantage. « Il y a une sorte de mécanisme anti-corruption dans la fragmentation », car ces divisions peuvent offrir une action aux personnes dans des positions sociales inférieures, a déclaré Sanchez. Par exemple, après que la Réforme a contesté l’autorité papale, les citadins ont pu commencer à interroger les autorités religieuses sur des pratiques corrompues ou douteuses.

Il y aura probablement plus de scissions et de formations confessionnelles à venir. En jugeant les différences entre eux, MacCulloch a offert des conseils de Jésus lui-même: « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits » (Matthieu 7:16). Autrement dit, vous pouvez en apprendre davantage sur eux « en termes de ce qu’ils font, de leur comportement », a expliqué MacCulloch. « C’est un très bon test. »

