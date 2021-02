Pourquoi le camée de Magneto dans WandaVision est-il possible après un nouvel épisode

WandaVision a créé son septième épisode ce vendredi et à nouveau tiré toutes sortes de théories parmi les fans. Bien que la série Disney + ait découvert l’un des plus grands mystères avec la révélation d’Agnès en tant que méchante, il y a encore de nombreuses surprises dans les deux chapitres restants de la première saison. Le lancement de ce matin a également ravivé le débat sur le camée qu’auront les scènes finales et la figure de Magneto a pris plus de force que jamais. Pourquoi son apparition est-elle possible?

Les chances d’une participation spéciale à WandaVision sont nées avec les déclarations de Elizabeth Olsen début février. « Il y a des choses dont je ne peux pas parler, où je vais travailler avec un acteur qui va être une surprise pour tout le monde. Je vais travailler avec un acteur avec qui j’ai toujours voulu travailler , qui est tout simplement incroyable. Nous avons de vrais feux d’artifice ensemble « dit-il dans une interview avec TV Line.







Magneto sera-t-il le camée surprise de WandaVision?

Les paroles de l’actrice de 32 ans ont enthousiasmé les fans et parmi les prénoms figuraient Docteur Strange. Cependant, cette possibilité est tombée dans les dernières heures en raison des déclarations de Paul Bettany à Square. Il a nié cette chance et a averti qu’il y aurait plus de camée de Peter Evans en tant que Pietro: « Il y a un personnage qui n’a pas été révélé. Et c’est très excitant. C’est un acteur avec qui j’ai voulu travailler toute ma vie ».

Après la première du chapitre 7, tous maintenant les canons visent Magneto. L’indice du Nexus a ouvert la porte du multivers et là, il entrerait dans le méchant X-Men. Le personnage est joué par Michael Fassbender depuis 2011 et est un favori des fans dans tous les sondages. Il y avait aussi ceux qui ont demandé que l’acteur choisi soit Ian McKellen.

Les autres noms qui sonnent sont Mephisto, Reed Richards et Sue Storm. Le plus fou est celui de Mark Hamil et cela découle des déclarations d’Olsen où il a comparé la camée avec celle faite par Luke Skywalker dans la deuxième saison de The Mandalorian.