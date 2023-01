Pourquoi le bruit de fond est le dernier gros flop de Netflix

Netflix

Le bruit de fond est arrivé fin 2022, mais les résultats n’ont pas été à la hauteur des attentes et cela a marqué un échec profond pour Netflix. Parce que?

©NetflixPourquoi le bruit de fond est le dernier gros flop de Netflix.

service de diffusion en continu Netflix Au cours des dernières années, elle s’est caractérisée par l’ajout de réalisateurs de renom à la tête de ses productions et les résultats ont été généralement favorables. L’un des plus récents est Noah Baumbach, qui est venu au catalogue avec Bruit de fond, avec Adam Driver et Greta Gerwig. Cependant, rien n’a été ce qui était prévu et nous sommes confrontés à l’un des grands échecs.

bruit blanccomme son titre d’origine, est décrit comme « terrifiant, lyrique et absurde, normal et apocalyptique ». Le film suit les tentatives d’une famille américaine, composée d’un couple marié et de quatre enfants et beaux-enfants, de gérer les conflits quotidiens face aux mystères universels de l’amour, de la mort et de la possibilité du bonheur dans un monde incertain.

+Pourquoi le bruit de fond est un flop pour Netflix

Selon les rapports officiels du long métrage, on estime que le budget initial était d’environ 100 millions de dollars, mais il est allé jusqu’à 140 millions de dollars selon les rumeurs. Les critiques ont été mitigées, mais plus négatives si l’on commence à revoir les chiffres et les notes des sites spécialisés, mais le plus désastreux a été ses performances devant le public.

Le film a rejoint la plateforme le 30 décembre de l’année dernière et a à peine atteint le sommet des plus visionnés. A ce jour, il n’est même pas dans le Top 10 des films les plus choisis par les abonnés de Netflix et a été pratiquement oublié. Cela ne veut pas dire qu’il n’a pas non plus été apprécié par le public, puisqu’il obtient un mauvais 32% sur Rotten Tomatoes.

Cela semble être une constante pour le streaming de rencontrer divers échecs d’argent et de visionnage, car la société a été stricte dans sa façon d’agir et ils ont déjà montré que leur pouls ne tremblait pas en annulant certains projets, comme cela s’est produit avec la série. 1899. Cependant, Bruit de fond C’était un pari complètement négatif, car il n’a pas donné les résultats nécessaires, ni en téléspectateurs ni en opinions.

