Pourquoi l’avocat de Britney Spears, Samuel Ingham, a été accusé d’avoir comploté pour tuer Casey Kasem

L’avocat de Britney Spears, Samuel Ingham III, a présenté une demande de démission de son poste au milieu des inquiétudes croissantes concernant le bien-être de la chanteuse sous sa tutelle.

Ingham a représenté Spears depuis le début de sa tutelle, après avoir été nommée par le tribunal en 2008.

La pop star en difficulté a déclaré à un tribunal le mois dernier qu’Ingham l’avait découragée de dénoncer les allégations d’abus de tutelle. Elle a ensuite demandé qu’elle soit autorisée à engager son propre avocat plutôt que de se voir assigner un autre avocat commis d’office.

Les allégations d’abus de Spears et le manque apparent de connaissance de ses droits au sein de la tutelle ont soulevé des questions sur le fait qu’Ingham ait un conflit d’intérêts potentiel et fasse des choix éthiquement douteux en représentant la chanteuse.

De même, beaucoup pensent que le passé mystérieux et controversé d’Ingham brosse un tableau encore plus inquiétant de ses motivations en tant qu’avocat de Spears.

Pourquoi le futur avocat de Britney Spears, Samuel Ingham III, a-t-il été accusé d’avoir comploté pour tuer Casey Kasem ?

Alors qu’il représentait Spears, Ingham a fait la une des journaux pour son travail avec un autre client célèbre, l’icône de la radio Casey Kasem, décédé en juin 2014 à l’âge de 82 ans.

Ingham est devenu l’avocat de Kasem lorsque sa fille, Kerri Kasem, a obtenu une tutelle temporaire sur son père en mai 2014.

Un mois plus tard, Jean Kasem, sa veuve et épouse depuis 34 ans, a fait part de ses inquiétudes concernant les soins de fin de vie de son mari, demandant au tribunal de permettre à Kasem d’être nourrie, hydratée et de recevoir des médicaments, contre la volonté de Kerri, déclaré être scientologue.

Alors que la police n’a trouvé aucune preuve d’acte répréhensible dans la mort de Kasem, Jean a par la suite affirmé que les enfants plus âgés d’Ingham et de Kasem avaient délibérément isolé son mari afin d’accélérer son déclin de santé.

En 2019, Jean a déposé une plainte pour mort injustifiée contre Ingham, alléguant que l’avocat était impliqué dans un complot visant à tuer son mari légendaire, accusant l’avocat et les enfants adultes de son mari de comploter pour « isoler et tuer Casey Kasem pour un gain financier ».

Le dépôt faisait partie d’une série de poursuites et d’allégations entre les enfants de Jean et Kasem dans les années qui ont suivi sa mort.

Des documents judiciaires déposés au nom de Jean alléguaient que «les enfants adultes plus âgés d’Ingham et Casey ont fait en sorte que Casey soit mort de faim dans un étrange hôpital loin de chez lui sans sa femme de plus de trois décennies et sa plus jeune fille. [Liberty Kasem] De son coté. »

Le procès a abondamment critiqué la représentation de Kasem par Ingham, alléguant qu’il avait conspiré avec les enfants de l’hôte pour avoir accès à sa fortune de 80 millions de dollars.

Le procès affirmait qu’Ingham était «un participant actif à cet horrible complot visant à mettre fin à la vie de Casey pour un gain financier. À cette fin, il a accompli des actions qui dépassaient de loin les limites de toute « représentation » concevable de Casey. »

Jean a également affirmé qu’Ingham avait profité de la facturation de centaines de milliers de dollars de frais à la succession – une allégation qui semblera familière à ceux qui suivent le mouvement #FreeBritney.

Ingham aurait gagné 3 millions de dollars grâce à son travail en tant qu’avocat de Spears au cours des 13 dernières années.

Un juge a ensuite accédé à la demande d’Ingham de retirer son nom de la poursuite pour mort injustifiée de Jean contre les enfants de Kasem. Les contre-poursuites des deux parties ont finalement été rejetées.

Ingham aurait été nommé dans au moins deux autres poursuites fédérales en ce qui concerne son travail juridique en matière de tutelle.

Dans chaque cas, les plaignants contre lui ont perdu leurs offres.

Le passé controversé d’Ingham continue de soulever des questions sur la tutelle de Spears.

Bien que Spears ait déclaré qu’elle et Ingham avaient développé une relation plus étroite ces derniers mois, elle a également laissé entendre qu’il pourrait la dissuader de mettre fin à sa tutelle.

« Mon avocat, Sam, a eu très peur que j’aille de l’avant parce qu’il dit que si je parle, je suis surchargé de travail dans cet établissement de ce centre de désintoxication, ce centre de désintoxication me poursuivra en justice », a déclaré Spears au tribunal en juin. 23. « Il m’a dit que je devrais le garder pour moi. »

Alors qu’il tente de quitter son équipe juridique, il est probable que son passé controversé soulèvera de plus en plus de questions sur son rôle dans la tutelle du chanteur.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la couvrant tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre son Twitter pour plus.