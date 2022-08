Pourquoi Laura meurt-elle dans 365 jours : ce jour-là ?

NETFLIX

Le film pour adultes avec Anna-Maria Sieklucka et Michele Morrone fait fureur sur la plateforme. On se souvient ici de ce qui s’est réellement passé à la fin de la deuxième partie.

©NetflixLaura, le personnage d’Anna-Maria Sieklucka dans 365.

En 2020, un film très sensuel a réussi à attirer l’attention des abonnés de Netflix. Il s’agit de 365la fiction mettant en vedette Anna-Maria Sieklucka Oui Michèle Morrone qui a été produit en Pologne mais a réussi à faire le tour du monde au milieu du boom du streaming dû à la pandémie de coronavirus. Ainsi, le N rouge n’a pas tardé à le renouveler avec une suite intitulée 365 jours : Ce jour-là. Ce vendredi sera le troisième partie et ici nous passons en revue ce que vous devez savoir avant de voir le film.

Le premier film met en scène une femme qui tombe entre les mains d’un patron de la mafia. L’homme mystérieux la kidnappe, puis lui donne un an pour tomber amoureuse de lui. En avril de cette année, il a sorti le deuxième épisode qui a ramené Laura Oui Massimo, plus fougueux que jamais. Cependant, le début de ce couple a été compliqué par les liens familiaux du protagoniste, en plus du fait qu’un tiers en discorde fait irruption dans leur vie pour conquérir Laura et gagner sa confiance à tout prix.

Vendredi prochain, le 19 août, Netflix sortira 365 jours de plus. De quoi s’agira-t-il ? Le synopsis officiel indique : «La relation entre Laura et Massimo est en jeu alors qu’ils tentent de surmonter leurs problèmes de confiance. Pendant ce temps, un Nacho infatigable fait tout son possible pour les séparer.”. Vous vous souvenez sûrement de la fin controversée de la deuxième partie et vous avez des doutes sur ce qui s’est réellement passé avec le rôle d’Anna-Maria Sieklucka.

+ La mort de Laura en 365 jours : Ce jour-là

Tout comme le premier épisode, 365 jours : ce jour-là présente une fin inattendue qui nécessite un nouvel épisode pour comprendre exactement ce qui s’est passé. C’est qu’avant la fermeture du long métrage de Netflix, le personnage de Laura se fait tirer dessus. Bien qu’elle tombe dans les bras de Massimo, la vérité est que cette jeune femme semble saigner à mort sur le sol. Et avant que les utilisateurs ne puissent tirer des conclusions, le générique a commencé, ne précisant pas s’il est décédé ou s’il est toujours en vie.

qui exécute le coup Anne, la femme avec laquelle Laura avait trouvé Massimo en train de coucher. Mais ce n’est pas un simple crime : en réalité, il s’agissait d’une vengeance planifiée avec Hadrien, le frère jumeau caché du protagoniste. Ensuite, Nacho -le jardinier qui a attiré l’attention de Laura- décide de tirer sur Anna pour se défendre, tandis que Massimo répète l’action contre son frère. La vérité est que la balle n’a pas touché sa poitrine, donc tout indiquerait qu’il a le temps de survivre pour continuer l’histoire dans le nouvel épisode.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂