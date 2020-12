Pourquoi l’astronomie reste pertinente aujourd’hui

Paul M. Sutter est astrophysicien à SUNY Stony Brook et le Flatiron Institute, hôte de Demandez à un Spaceman et Radio spatiale, et auteur de Comment mourir dans l’espace .

Je vais faire ce premier point haut et fort: le but de la science n’est pas de faire du monde un endroit matériellement meilleur.

Bien sûr, les progrès dans la compréhension du fonctionnement interne de la nature ont permis des technologies et des médicaments qui changent le monde, des vaccins qui sauvent des vies aux semi-conducteurs. Et de nombreux scientifiques s’efforcent activement de rendre le monde meilleur grâce à leurs recherches.

Mais pour atteindre le but premier et original de la science, il faut regarder ce qu’elle s’appelait autrefois: la philosophie naturelle. La science est une branche de la philosophie, préoccupée par le fonctionnement du monde qui nous entoure et qui utilise des outils spécifiques (comme les mathématiques, le recours à l’empirisme et au raisonnement inductif) pour approfondir cette compréhension.

Le nec plus ultra de la science est de comprendre la nature. Arrêt complet. Voilà, c’est le but. La technologie est un avantage supplémentaire de cette recherche, mais ce n’est pas le principal moteur.

Prenons par exemple la mécanique quantique. Il y a un siècle, ce n’était que la préoccupation de certains physiciens intéressés à intriguer le monde subatomique, sans but ni application imminente à l’esprit. Mais aujourd’hui, nos connaissances en mécanique quantique alimentent environ 25% du PIB mondial.

Astronomie peut ne pas sembler important car cela ne semble pas conduire directement à un avantage technologique tangible (nous pourrions en débattre, mais c’est un autre article), mais c’est comme dire que l’art ou la danse ne sont pas importants car ils ne mènent à aucun avantage technologique tangible.

Nous faisons et soutenons l’art et la danse parce qu’ils sont des expressions de notre humanité sous-jacente. Et nous soutenons l’astronomie – avec toute la science en général – parce que c’est une expression de notre curiosité humaine sous-jacente.

Nous soutenons les mathématiques, la philosophie, l’histoire et la science pour des raisons tout aussi valables et puissantes.

L’humain libéré

Notre génération n’est pas la première à se confronter à l’importance de la pensée scientifique ou au rôle de l’astronomie. À l’époque où l’agriculture a commencé, l’astronomie était essentielle pour aider les gens à juger du calendrier des événements importants du calendrier comme les semis de printemps et les récoltes d’automne. Chaque culture à travers le monde – et à travers le temps – a eu un lien avec l’astronomie.

Les Grecs de l’Antiquité, en particulier, placèrent l’astronomie sur un piédestal, consacrant même l’une de leurs muses (les êtres divins responsables des éclairs d’inspiration et de perspicacité) à l’astronomie et à la philosophie.

Cette tradition s’est poursuivie au Moyen Âge et a suivi le développement des premières universités il y a environ mille ans.

À l’époque, si vous étiez un jeune étudiant prometteur possédant les compétences (et les relations) nécessaires pour un enseignement supérieur, vous commenceriez avec un programme appelé trivium (latin pour «trois voies» ou «où les trois routes se rencontrent») qui comprenait trois choses: la grammaire, la logique et la rhétorique.

Essentiellement, vous apprendrez la mécanique du langage, la mécanique de la pensée et l’art de mettre les mots et la pensée en influence et en action.

Après avoir obtenu votre diplôme, vous pourriez faire beaucoup de choses, y compris continuer à travailler comme scribe royal, ou vous pouvez continuer vos études et poursuivre un autre diplôme supérieur. À ce niveau suivant, votre programme serait centré sur le quadrivium, ou «quatre voies», qui comprendrait les sujets d’arithmétique, de géométrie, de musique… et d’astronomie.

L’astronomie était considérée comme l’application des mathématiques dans le monde qui nous entourait; une étude des harmonies, des mouvements, des motifs et des rythmes dans l’ordre naturel du monde. Une proto-science, si vous voulez.

Pris ensemble, le trivium et le quadrivium étaient considérés comme les sept sujets essentiels pour faire une personne vraiment indépendante, libre de pensée et libérée et, par conséquent, étaient connus comme les arts libérateurs. Aujourd’hui, nous les appelons simplement les «arts libéraux», mais le sens est le même: si vous voulez être libre, vous devez comprendre l’univers d’une certaine manière.

Et c’est ce que l’astronomie peut offrir: une façon de regarder l’univers qui vous permet d’avoir la bonne perspective. Vous pouvez acquérir un sens de l’échelle, un sens du mouvement et un sens de la régularité dans un univers autrement chaotique et imprévisible.

L’astronomie n’est pas seulement pertinente, elle est essentielle à la liberté. Les anciens Grecs l’ont compris. Nos ancêtres médiévaux l’ont compris. Et nous grandissons pour le comprendre aussi.