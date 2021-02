Pourquoi l’apparition de Pietro sur WandaVision pourrait-elle changer l’histoire de Marvel?

WandaVision a surpris tout le monde avec la première de son cinquième épisode ce vendredi sur Disney +. La série est revenue pour faire des révélations choquantes dans une intrigue qui devient de plus en plus convaincante. L’apparition d’Evan Peters en tant que Pietro était la chose la plus étonnante car il a croisé le chemin à Quicksilver de X-Men au lieu du caractère de Aaron Taylor-Johnson. Cette courte scène pourrait signifier le début d’une nouvelle ère pour l’univers Marvel. Qu’est-ce qui peut changer à partir de maintenant?

Contient des spoilers

La première de ce matin a placé WandaVision parmi les tendances car il a avancé dans son histoire et dévoilé plus de mystères de son intrigue. Par exemple, Il a été confirmé que Wanda avait volé le cadavre de Vision, Westview a été baptisé HEX et il a été montré comment l’androïde commençait à avoir de fortes soupçons sur les intentions de sa femme..

La finale a eu le moment le plus excitant pour les fans: lorsque le couple se disputait bruyamment, la sonnette a sonné et derrière la porte Pietro est apparu. Cependant, la plus grande surprise a été de savoir qui l’a joué: Evan Peters, Quicksilver de X-Men dans cinq films différents depuis 2014.

Evan Peters, Quicksilver de X-Men, sur WandaVision (Disney +)



La séquence accorde une grande importance à WandaVision car elle est la première fois que les univers X-Men et Marvel se croisent. De là, la porte s’ouvre sur le multivers causé par la douleur de Wanda à la perte de Pietro et Vision. La révélation est un aperçu de ce qui va arriver dans les films à venir.







En fait, Spider-Man 3 prévoit de mélanger les trois versions du personnage avec la participation de Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield. En outre, Docteur Strange dans le multivers de la folie Il sortira en mars 2022 dans le cadre de la phase quatre de Marvel. Comme son nom l’indique, un multivers est attendu.

Cette nouvelle étape du géant du divertissement comprend productions de 2021 à 2023 et précisément WandaVision est le premier d’une longue liste qui comprend des films et des séries. Pour continuer avec la tendance, le croisement des univers sera également présent dans les prochains titres MCU sur Disney +.