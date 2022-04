Pourquoi l’anime est-il si populaire de nos jours ?

L’industrie de l’anime s’est considérablement développée en Amérique latine et aux États-Unis ces dernières années. Des titres comme »Mon université de héros » et »Kimetsu no Yaiba » sont devenus de grands phénomènes populaires à travers les réseaux sociaux, avec des millions de fans attendant la première de leurs nouveaux chapitres et commentant l’intrigue dans différentes publications.

La croissance des réseaux sociaux, les différents services de streaming et une grande capacité d’accessibilité pour les différentes productions d’anime disponibles ont fait que des millions d’utilisateurs ont rejoint le fanatisme de l’animation japonaise, un panorama très différent de ce que l’on voyait à l’époque. d’Internet, où il était très difficile de trouver des épisodes d’anime en ligne.

Cependant, malgré ce revers, l’anime était toujours accessible via la télévision et les magasins spécialisés entre les deux, donc ce n’était pas comme s’il n’y avait pas d’options pour regarder l’anime. Alors pourquoi l’anime est-il devenu plus accepté maintenant qu’avant?

La popularité de l’anime a augmenté en raison des méthodes pratiques de consommation de nos jours. Avant de diffuser des services comme Netflix et Crunchyrollles fans d’anime devaient recourir à des pages suspectes avec des risques de virus, ou dépenser de grosses sommes d’argent pour obtenir des marchandises ou des DVD avec leur série préférée, il n’était donc pas si facile de pouvoir regarder son anime préféré à portée d’un clic .

Même dans les années 80 et 90, la distribution d’anime était encore à un stade très précoce, il était donc presque impossible d’accéder à une bonne qualité et à une traduction d’anime. Les dessins animés ont commencé à gagner en popularité lorsque les jeunes générations ont commencé à les regarder à travers des émissions de télévision après l’école.

Ces opinions commenceraient lentement à augmenter à mesure qu’Internet se simplifiait et que les médias sociaux commençaient à se développer, mais ce n’est qu’au milieu des années 2010 que l’anime deviendrait plus largement accepté alors que des sites comme Netflix et Hulu proposaient de plus en plus de titres pour transmission.

Par conséquent, il est également devenu plus facile de regarder une saison entière d’une émission.

Regarder une série animée entière est beaucoup plus facile grâce aux services de streaming, maintenant n’importe qui peut rechercher une liste des anime les plus populaires, savoir sur quelle plate-forme il est disponible et rattraper son retard sur l’histoire en relativement peu de temps.

Même maintenant, avec les téléphones portables, n’importe qui peut profiter d’un anime pendant un trajet en bus, ou à loisir pendant l’école ou le travail. Il est facile de réaliser que devenir fan d’anime n’a jamais été aussi simple qu’aujourd’hui.