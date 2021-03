Pourquoi l’acteur de Sub-Zero Joe Taslim devait être le premier casting de Mortal Kombat

C’est la méchanceté puis l’héroïsme du personnage Sub-Zero qui constitue la majorité des Combat mortel jeux et bien qu’il soit uniquement chargé d’être le grand méchant du film, il sera toujours au centre de l’action dans le film. En fait, l’importance du personnage est telle que lorsque les acteurs étaient considérés pour les nombreux Kombatants du film, c’est Joe Taslim qui a été choisi en premier et qui a instantanément donné le rôle crucial de Sub-Zero.

Même dans les bandes-annonces, Sub-Zero est apparu principalement, faisant allusion au niveau d’importance du personnage dans le Combat mortel film. Récemment, le producteur du film, Todd Garner, a fait la lumière sur le casting de Joe Taslim, comment le premier personnage qu’ils ont décidé de lancer était Sub-Zero, et quel rôle le casting de Taslim a joué pour décider qui serait le meilleur pour jouer le reste des Kombatants.

« Alors [Taslim] était le premier. C’était comme, nous avons dit: « Voulez-vous jouer à Sub-Zero? » ‘Oui!’ C’était si rapide. Et il a dit, il vous le dira, il a attendu et s’est dit: «Est-ce qu’ils font vraiment ce film? Parce que j’en suis le seul acteur. Eh bien, parce que nous devions le faire. C’est un très grand échiquier comme Ludi Lin et nous avions Max Huang, tous ces gars et vous vous dites: « Oh mec, comment pouvons-nous les déplacer tout autour pour nous assurer qu’ils … l’opportunité d’être à leur meilleur, mais d’avoir un personnage qui en vaut la peine. «

Auparavant, le réalisateur du film, Simon McQuoid, avait déclaré que Sub-Zero n’est pas seulement le principal méchant de l’histoire, mais qu’il jouera également un rôle important. Peu de temps après la première bande-annonce de Combat mortel sorti, McQuoid a décomposé la bande-annonce de Mortal Kombat et a décrit que la scène initiale où il se fige puis arrache Jax est de donner le ton que Sub-Zero est le «méchant clé».

« [Sub-Zero] n’a aucun problème à geler le pistolet, il a le contrôle total. C’était toute une configuration pour éduquer ce que Sub-Zero fait ici et montrer qu’il, littéralement face au danger, n’a aucun problème », a-t-il expliqué.

« Joe Taslim a fait un travail incroyable [as Sub-Zero.] Il a représenté l’Indonésie pour le judo, donc le gars est un athlète et il le montre, et la présence qu’il a apportée à ce personnage était tout simplement extraordinaire. Et [Scorpion actor] Hiroyuki Sanada est un épéiste et un athlète très, très doué à sa manière. La physicalité entre ces deux gars était assez extraordinaire à regarder. Juste des années et des années d’expérience et de capacité à faire ces mouvements étaient en quelque sorte tous cuits en eux. … Ce niveau de brutalité et de physicalité est ce que je voulais apporter au film, et ces gars-là ont certainement livré », a-t-il ajouté.

Combat mortel devrait sortir le 16 avril, à la fois dans les salles et sur HBO Max. La nouvelle nous parvient via ComicBook.

Sujets: Mortal Kombat, Jeux vidéo