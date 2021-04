Pourquoi la vidéo Bodycam d’Andrew Brown Jr. Killing ne sera pas publiée

Sony DVD Vidéo SONY DVPSR760HB

Lecteur DVD SONY DVPSR760HB Vous êtes à la recherche d'un lecteur DVD performant et à petit prix " Ne cherchez plus, le lecteur DVD Sony DVPSR760HB répondra à tous vos besoins. Une qualité d'image appréciable Parfois la technologie peut nous dépasser... C'est pourquoi, Sony propose son lecteur DVD DVPSR760HB, au design très élégant et d'une facilité d'utilisation appréciable. Regardez vos films avec une qualité d'image proche de la HD n'a jamais été aussi facile avec le lecteur DVD Sony DVPSR760HB. Doté d'un convertisseur audio de 108 KHz et d'un décodeur sonore DTS, le lecteur DVD Sony DVPSR760HB vous fera passer des soirées DVD inoubliables grâce à des qualités sonores et audios que l'on apprécie tant. À savoir également que le Lecteur DVD Sony DVPSR760HB est doté d' 1 prise HDMI. De nombreuses compatibilités En plus d'être facile d'utilisation, le lecteur DVD Sony DVPSR760HB vous séduira de par ses nombreuses compatibilités de formats. En effet, le lecteur DVD Sony DVPSR760HB pourra accueillir des DVD vidéo et des DVD+R ou encore des DVD+RW. Également, ce lecteur est compatible avec les formats MJPEG1 et MJPEG4, de même que les CD audio, CD-R/RW ou encore les vidéo CD et super vidéo CD, qui pourront être écoutés via le lecteur DVD Sony DVPSR760HB. À noter enfin que le lecteur DVD Sony DVPSR760HB est garanti durant 2 ans.