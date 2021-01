Pourquoi la tentative de coup d’État incitée par Donald Trump est un jour plus triste que le 11 septembre

Nous sommes dans une semaine en 2021, et tout l’enfer s’est déchaîné.

Les émeutes du 6 janvier au Capitole – encouragées par Donald Trump et perpétuées par ses adeptes de culte – resteront l’une des journées les plus tristes de l’histoire américaine. Encore plus triste que le 11 septembre.

Je ne suis en aucun cas, en forme ou en forme, d’essayer de discréditer l’événement tragique qui a eu lieu aux États-Unis il y a deux décennies. Bien sûr, cela reste l’un des événements les plus tristes et les plus tragiques de l’histoire américaine, et mon cœur va à toutes les personnes touchées par les événements de cette journée.

Mais alors que je parcourais les médias sociaux avec les nouvelles en arrière-plan après que les partisans de Trump ont pris d’assaut le bâtiment du Capitole américain avec le Congrès à l’intérieur, je suis tombé sur un message Facebook qui disait:

«C’est plus triste pour moi que le 11 septembre parce que c’est nous qui le faisons. Notre propre. Notre propre président. Notre propre application de la loi. Notre propre peuple. Sur l’institution la plus symboliquement et littéralement américaine. Notre propre. Nous l’avons élevé.

Chaque mot de la citation ci-dessus est exact.

Encore une fois, le 11 septembre était un acte terroriste terrible et tragique commis contre notre pays, par un pays étranger. C’est inexcusable.

Cependant, le président de notre pays – qui d’ailleurs n’a pas fait grand chose d’autre que jouer au golf et tweeter sur la fraude électorale au cours des deux derniers mois – a dirigé cette soi-disant révolution et a élevé des terroristes locaux au nom de quoi? Rendre l’Amérique à nouveau «formidable»?

Un partisan de Trump peut-il expliquer ce qui est si génial à propos de l’Amérique en ce moment? Et pendant que vous y êtes, expliquez ce qui a été si génial à propos de l’Amérique ces quatre dernières années, depuis le jour où votre chef a placé sa petite main sur une bible qu’il n’a manifestement jamais lue auparavant et a prêté serment – pour diriger les États-Unis États d’Amérique, pas les États d’Amérique Red Trump.

Lorsque le 11 septembre s’est produit et que près de 3000 Américains ont perdu la vie, notre pays – républicains, démocrates et tout le monde entre les deux – s’est réuni malgré leur affiliation politique.

À ce moment-là, ce jour-là, les semaines et les mois à venir, nous étions unis, comme le nom de notre pays l’indique.

Depuis que Donald Trump a jeté son toupet dans le ring politique en 2015, il n’a fait que diviser notre pays. Il a craché mensonge après mensonge à ses adeptes de la secte, qui suivent aveuglément chacun de ses mots, malgré les vérificateurs de faits lui donnant tort au quotidien.

Le 6 janvier, date de la tentative de coup d’État, 3 793 personnes sont mortes du COVID.

Toujours le 6 janvier, quatre personnes sont mortes au nom de Donald Trump et de ses ordres illusoires d’annuler les résultats des élections.

Quand le 11 septembre s’est produit, les gens étaient prêts à mourir pour notre pays.

Nos vies ont été bouleversées et notre liberté menacée, mais nous étions unis dans leur ensemble. Les partisans de Trump agissent comme si l’Amérique était le pays de Trump – il l’a découvert, il a écrit les livres d’histoire, c’est une sorte de divinité qui est là pour «rendre l’Amérique à nouveau grande» en… détruisant complètement notre démocratie et notre liberté?

Regardons les choses en face: si Barack Obama faisait cela, si l’un ou l’autre Clinton faisait cela, si un autre politicien permettait à ses partisans de se livrer à des actes de terrorisme intérieur, nous les appellerions par leur nom: un terroriste local qui détient le position la plus puissante dans le gouvernement de notre pays, pas le président des États-Unis.

Mais avec Trump, ce n’est pas le cas. Pour les partisans de Trump, c’est un héros, un dieu, la seconde venue d’un sauveur ici pour «rendre l’Amérique à nouveau grande».

Partisans de Trump, j’aimerais vous poser une autre question: pourquoi êtes-vous prêt à mourir pour un leader qui ne se soucie pas vraiment de vous?

Il s’est toujours soucié de lui-même et piétinera tout pour arriver là où il doit être. Les partisans irréductibles de Trump ne sont que des pions dans son jeu de tentative d’autoritarisme, son jeu de la vie qui brouille la ligne entre fantaisie et réalité, démocratie et dictature.

Où sont ses déclarations concernant les quatre décès survenus en son nom? Oh, c’est vrai – ses comptes Twitter et Facebook ont ​​été suspendus pour ses déclarations contestant les résultats des élections et incitant à la violence, et il ne sait pas comment prononcer un discours présidentiel sans utiliser son temps d’antenne comme un rassemblement de fortune.

En parlant de son message vidéo à ses abonnés, les émeutiers, peu de temps avant la suspension de ses comptes – « Nous vous aimons, vous êtes très spécial » – était un cri aigu de son message aux manifestants pacifiques de Black Lives Matter pendant l’été:

«Lorsque le pillage commence, la prise de vue commence.»

Au cours des manifestations historiques découlant du meurtre tragique de George Floyd l’été dernier, des policiers en tenue anti-émeute ont été envoyés dans les grandes villes du pays en un instant.

Des chars ont dévalé Hollywood Blvd, à seulement huit kilomètres de chez moi. Des manifestants pacifiques ont été gazés au gaz lacrymogène, battus, arrêtés, agressés, et plus encore par ceux dont la devise est «protéger et servir», dans tout le pays.

Pourtant, lorsque des émeutiers – dont la majorité sont blancs – sont arrivés au Capitole, la police les a laissés entrer.

Lorsqu’ils ont escaladé les murs, pris d’assaut les locaux, vandalisé et volé des objets à une institution américaine, la police a pris des selfies avec eux.

Plusieurs bombes ont été trouvées autour des locaux.

Une cinquantaine d’arrestations ont été effectuées. La police a à peine appliqué le couvre-feu de 18 heures qui a été mis en vigueur par le maire de DC peu de temps après que des émeutiers ont violé le Capitole. La police a aidé une femme âgée à descendre les escaliers.

Les événements du 6 janvier ont montré aux Américains que les partisans de Trump, y compris la police et les politiciens qui ont continué à soutenir les mensonges sans fondement de Trump, ont dépassé le point de boire le Kool-Aid orange tiède que le président nourrit de force sa base depuis quatre ans. ans. Ils le bongent, vêtus de leur faux costume colonial, de l’attirail de Trump, des drapeaux confédérés et de la haine déguisée en patriotisme.

Nous devons appeler les émeutiers qui ont violé le Capitole ce qu’ils sont: des terroristes locaux, élevés par Trump et ses partisans.

Si ces attaques contre la démocratie de notre pays étaient perpétrées par des étrangers, tout le monde l’appellerait terrorisme, tout comme le 11 septembre. Mais les partisans de Trump ne le feront pas, et à cause de cela, le 6 janvier restera l’un des jours les plus tristes de l’histoire américaine.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.