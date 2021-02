Pourquoi la tendance «  Vanilla Shaming  » de TikTok perpétue des relations non consensuelles dangereuses

Il existe de nombreux aspects de TikTok, du #thriftflipping au Black American Sign Language.

Et bien qu’ils soient généralement classés comme sains ou divertissants, il existe une toute nouvelle facette de TikTok qui soulève des questions.

Ce nouveau côté de l’application de médias sociaux appelé #FreakTok a été inventé le «côté sombre de TikTok», où il y a des millions de vidéos sous la balise qui créent un contenu qui n’est pas si innocent.

Mais, il semble que la plupart, sinon la totalité, du contenu créé sous la balise ait à peu près le même message similaire: la honte à la vanille.

C’est comme si la vanille était quelque chose qui faisait honte aux gens, en particulier aux femmes.

Il y a des vidéos de garçons se moquant des filles pour ne pas s’étouffer. Et dès que quelqu’un n’est pas d’accord, il est étiqueté comme «ennuyeux». Depuis quand l’ennui est-il corrélé au désir d’avoir des limites sûres pendant les rapports sexuels?

Ceci est extrêmement préjudiciable à la frontière entre le consentement.

TikTok est une application destinée aux préadolescents et aux adolescents, et de nombreux utilisateurs de l’application sont des jeunes filles de moins de seize ans. Ils voient ce contenu et peuvent éventuellement commencer à croire que s’étouffer, frapper et cracher pendant les rapports sexuels est normal.

Ils peuvent se sentir obligés de dire «oui» aux garçons qui demandent à faire ces choses, et soyons clairs: faire pression sur quelqu’un pour qu’il fasse n’importe quoi pendant les rapports sexuels ne se rapproche pas de la ligne de consentement.

Cela amène les filles à remettre en question leurs préférences et à quoi ressemble exactement un «bon» sexe.

Une utilisatrice de TikTok nommée Rachel a partagé une vidéo dans laquelle elle a fustigé les hommes de l’application qui ont transformé la vanille en une insulte et des jeunes filles hypersexualisées au point où elles sentent qu’elles doivent permettre aux hommes de «les battre» pour ne pas être ennuyeuses pendant les rapports sexuels.

De nombreux commentaires sur la vidéo étaient en faveur du message, un utilisateur ayant même écrit: «Il n’y a RIEN de mal à être vanille. Tout le monde n’aime pas la violence au lit et nous devons cesser de prétendre que c’est une chose dont on a honte.

C’est dégoûtant de penser aux jeunes filles qui regardent ces vidéos et de se pousser dans des situations où elles ne sont pas à l’aise juste pour s’intégrer et ne pas se moquer.

Le consentement est extrêmement important et si quelqu’un n’est pas à l’aise pour faire quelque chose, alors il ne devrait jamais se sentir moins qu’à cause de cela.

Cette pression sociale donne aux jeunes femmes le sentiment que leur décision de ne pas être étouffées ou giflées est considérée comme anormale alors qu’en réalité, il s’agit simplement d’une préférence extrêmement valable.

Cette nouvelle tendance à faire honte aux gens accentue encore davantage la ligne floue entre les relations sexuelles consensuelles et la violence sexuelle. Ces messages peuvent conduire les filles à se retrouver dans des situations qui peuvent ensuite conduire à des agressions et bien pire.

Et ces types de vidéos sont complètement normalisés sur TikTok.

Il y en a tellement qui romantisent la violence conjugale, le «petit ami violent» et même «les choses que les filles veulent mais ne demandent pas», ce qui est si dangereux et effrayant – parce que cela montre que même si une fille dit non le veut toujours, même si non doit signifier non.

L’été dernier, TikTok a même dû intervenir et supprimer de nombreuses vidéos sous la balise # 365days, après que les gens aient regardé le film Netflix 365 jours et la création de contenu pour montrer les ecchymoses obtenues pendant les rapports sexuels en regardant le film.

Ces types de vidéos ne doivent pas être catégorisés comme des blagues ou des amusements inoffensifs – pas lorsque la violence physique non désirée au lit a conduit de nombreuses femmes à être traumatisées et que le «sexe brutal» a été utilisé pour défendre les affaires d’homicide, ce qui n’est que le blâme des victimes.

Cela ne doit pas non plus être qualifié de BDSM ou de fétiche. La communauté BDSM et fétichiste ne fait pas ces choses sans le consentement des deux parties. C’est une question de respect, de sécurité pour eux.

Il y a même des utilisateurs sous la balise #KinkTok expliquant ce que signifie vraiment avoir des pervers au lit et discutant de ce que signifie avoir des limites pendant les rapports sexuels.

Ces utilisateurs utilisent activement leurs plateformes pour montrer ce que signifie exactement avoir une relation saine au lit.

Il doit y avoir plus de filtre sur TikTok, et il doit également y avoir plus de dialogue ouvert dans les écoles, en particulier dans les classes d’éducation sexuelle.

Les jeunes filles devraient apprendre que leurs préférences sont valables et que si elles sont sur le point d’avoir des relations sexuelles avec quelqu’un et que cette personne leur donne l’impression que ces préférences sont stupides, il est tout à fait normal de s’en aller.

Et les jeunes garçons devraient apprendre que non signifie non, il n’y a rien de tel que de contraindre ou de faire pression sur une fille pour qu’elle fasse ce qu’elle ne veut pas faire.

Il n’existe pas de «choses que les filles veulent mais ne disent pas». Si une fille dit qu’elle ne veut pas faire quelque chose – elle ne veut pas le faire, fin de la discussion.

Être à l’aise avec votre sexualité et avoir un domaine clair à explorer en toute sécurité et avec le consentement verbal des deux parties est extrêmement important.

Et peu importe que vous aimiez le sexe vanille, si vous avez des pervers / fétiches ou si vous ne voulez pas du tout avoir de relations sexuelles. Les décisions de chacun doivent être respectées.

Si vous êtes victime de violence conjugale, vous n’êtes pas seul.

La National Domestic Violence Hotline rapporte qu’environ 24 personnes par minute sont victimes de viol, de violence physique ou de harcèlement par un partenaire intime aux États-Unis Plus de 12 millions de femmes et d’hommes au cours de l’année souffrent de violences et d’abus domestiques .

Les abus sexuels sur les enfants et les mineurs sont également incroyablement courants.

Selon le Réseau national sur le viol, l’abus et l’inceste (RAINN), 1 fille sur 9 et 1 garçon sur 53 de moins de 18 ans ont été victimes d’abus sexuels de la part d’un adulte. Les filles sont beaucoup plus susceptibles d’être victimes d’abus sexuels; l’organisation rapporte que 82% de toutes les victimes de moins de 18 ans sont des femmes. Visitez RAINN pour plus d’informations.