Pourquoi la star Mandalorian Pedro Pascal donne à Robert Rodriguez Big Harrison Ford Vibes

Robert Rodriguez dit que Pedro Pascal lui rappelle Harrison Ford. Le réalisateur a pu travailler avec Pedro Pascal sur The Mandalorian et Netflix On peut être des héros, qui vient de sortir. Pascal peut être vu dans les deux projets mentionnés ci-dessus, avec Wonder Woman 1984, où il joue le méchant Maxwell Lord. La suite tant attendue est actuellement en salles et en streaming sur HBO Max.

Robert Rodriguez était plus qu’heureux de diriger un épisode de The Mandalorian. « C’était super de faire une petite pause, d’aller jouer avec tous les Guerres des étoiles jouets, puis revenez et appliquez ce que j’ai appris là-bas On peut être des héros, car ils disposent de nombreuses technologies et techniques de pointe. Je pense que ce film a vraiment bénéficié de projets parallèles comme celui-là et Alita», explique le réalisateur. Les deux projets lui ont permis de travailler avec Pedro Pascal, qui rappelle au réalisateur Harrison Ford. Rodriguez explique.

« Il me rappelle Harrison Ford D’une certaine manière, il est comme ce type de type Everyman. Il peut être drôle, il peut être vraiment intense, il peut être très héroïque, mais en On peut être des héros il doit en quelque sorte être un père dweebish où tout tourne autour de lui et de sa fille. Il a très bien joué et a ensuite pu devenir ce super-héros. Il peut être très humain et chaleureux. Dans The Mandalorian, il fait un genre de chose similaire mais avec ce cœur. Mais il peut aussi jouer intense. Il a une large gamme. «

Pedro Pascal reçoit des critiques élogieuses pour sa performance dans On peut être des héros, ce que Robert Rodriguez comprend parfaitement. «Il me rappelle certains de mes acteurs préférés avec lesquels j’ai travaillé auparavant comme George Clooney», explique le réalisateur. « C’est pourquoi il a une si grande carrière en ce moment. Les gens peuvent voir qu’il est très capable de faire des 180 degrés dans n’importe quelle direction. » Pascal est partout en ce moment et il semble qu’il ne peut rien faire de mal.

Quant à faire The Mandalorian et On peut être des héros, le processus ne pourrait pas être plus différent les uns des autres. « The Mandalorian C’est merveilleux parce que vous avez une si grande équipe et ils savent tous ce qu’ils font et c’est une machine bien huilée. Jon Favreau est là, Dave Filoni est là, donc je peux juste entrer et diriger « , dit Robert Rodriguez. Cependant, sur son propre projet, la plupart des décisions lui sont laissées.

Robert Rodriguez a pu ramener Boba Fett à la Guerres des étoiles l’univers, ce qu’il n’a pas pris à la légère. Le chasseur de primes était l’un de ses favoris d’enfance, il a donc ressenti beaucoup de pression pour livrer les marchandises à certains de ces fans qui attendent depuis près de 40 ans pour voir ce qui est arrivé au personnage. À première vue, il a pu atteindre son objectif. Vous pouvez consulter le reste de l’interview avec Rodriguez à Den of Geek.

Sujets: The Mandalorian, We Can Be Heroes