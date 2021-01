Pourquoi la star Mandalorian Pedro Pascal a accepté de porter un casque pendant la majeure partie de la série

Pourquoi une star comme Pedro Pascal dirait-elle oui à un personnage qui a rarement l’occasion de montrer son visage et qui, pour la majeure partie de l’histoire, est également sans nom? La réponse simple et plus évidente serait « parce que c’est Guerres des étoiles, duh! « Eh bien, alors que ce serait partiellement vrai, Pascal avait déjà joué des personnages préférés des fans et toujours mémorables dans des émissions à succès comme Narcos et Le Trône de Fer! Mais quand même, il a immédiatement accepté d’être un chasseur de primes sans visage The Mandalorian. Pourquoi? Eh bien, selon Pascal, c’était un effet combiné de Jon Favreau, The Child, et de la signification profonde derrière le visage masqué de Mando.

« Je savais juste de quoi Jon Favreau était capable. S’il allait s’impliquer dans Guerres des étoiles alors ce serait la meilleure version de cela. Comment pourriez-vous pas? Chaque mur de la chambre de l’écrivain était recouvert de ces illustrations aux couleurs immaculées de toute la première saison. Lorsque vous êtes arrivé à la fin du premier épisode, vous rencontrez The Child. Cela m’a complètement désarmé. Si cela a eu l’effet de cela à grande échelle, «Oh ouais! Bullseye. ‘ »

C’était en effet un « Bullseye » car le monde était amoureux de l’Enfant ou comme nous le savons maintenant, Baby Grogu. Mais qu’est-ce qui a fait The Mandalorian un tel succès instantané était la chimie de Mando avec lui et comment il était prêt à plier (et même à rejeter complètement) ses règles strictes pour lui. Alors que la saison 1 s’est terminée avec un Mandalorian têtu qui est prêt à mourir plutôt que de retirer son casque, la saison 2 a vu Mando révéler son visage non pas une mais deux fois, en commençant par l’épisode 7, «The Believer».

Dans l’épisode, nous avons vu le chasseur de primes obligé de retirer son casque lorsqu’il fait face à un terminal impérial, ce qui ne révélera l’emplacement de Moff Gideon que lorsqu’il pourra scanner le visage de l’utilisateur. Appelez cela les compétences d’acteur impeccables de Pascal ou la direction impressionnante de Rick Famuyiwa, mais l’hésitation de Mando et la vulnérabilité qu’il se sentait étaient palpables bien avant même de retirer son casque.

«L’idée entière d’arriver à habiter quelqu’un qui, depuis qu’ils sont enfants, aucun humain n’a vu leur visage», a déclaré Pedro Pascal, «il était presque impossible d’imaginer le niveau de nudité et d’exposition, la paralysie écrasante. Cela n’arrive pas, mais c’est une mission et l’enfant doit être sauvé. C’était une danse super excitante de retenue profonde, incroyable et d’exposition totale. Je peux compter d’une part les répliques du personnage. D’un autre côté, il essayant désespérément de se cacher dans une pièce sans masque avec son visage exposé. C’était cool et c’était étrange. «

La prochaine fois que nous voyons Mando jeter son casque, c’est dans la scène finale déchirante de la saison où il dit au revoir à Grogu qui touche son visage. Cette scène, pleine de sens si profond, a ému à elle seule le monde aux larmes.

«À ce moment-là, je savais ce que cela signifierait pour tout le monde de faire l’expérience de ce genre de seuil entre le personnage [Mando] et l’enfant. Nous suivons cette histoire pendant deux saisons; il y a ce lien qui grandit entre eux deux. Il essaie de ne pas se laisser ramollir, mais il ne peut pas s’en empêcher. Cette logique de l’histoire pratique a apporté autre chose à ce moment, ce que signifierait toucher son visage. «

Maintenant que Grogu est parti avec Luke Skywalker, il ne reste plus personne pour qui Mando changerait ses règles. Mais Pascal a assuré que peu importe la rigidité de Mando à propos de son code Mandalorian et dit « c’est la voie, cela ne veut pas dire que c’est la seule voie ». « Je trouve ça fascinant de jouer avec ça. Nous ne savons pas ce qu’il finit par être. Il a enlevé son casque dans une pièce pleine de monde », a-t-il ajouté, laissant entendre qu’il y aura d’autres moments où Mando enlèvera son casque en l’avenir. Yay!

Eh bien, avec un peu de chance, nous n’aurons pas à attendre longtemps avant de voir Mando passer de son stoïque «c’est la voie» à rédiger sa propre «voie». Alors que Jon Favreau a confirmé que The Mandalorian La saison 3 n’entrera en production qu’une fois le tournage terminé Le livre de Boba Fett, tout comme Ahsoka Tano est apparu dans la deuxième saison, qui veut dire que Mando ne viendra pas visiter Boba … corriger le nouveau seigneur du crime sur la planète Tatooine? Doigts croisés! La nouvelle nous parvient via Indiewire.

Sujets: The Mandalorian, Star Wars, Streaming, Disney Plus