Pourquoi la star de «  Little House on the Prairie  » Melissa Gilbert «  voulait mourir  » après avoir rencontré John Travolta

Melissa Gilbert a rencontré de nombreuses célébrités pendant le tournage Petite maison dans la prairie à Paramount Studios. Une réunion qui ressort est la fois où elle a vu John Travolta pour la première fois. Ils étaient à la cafétéria en train de déjeuner quand Gilbert «voulait mourir» d’embarras.

Quand Melissa Gilbert a vu John Travolta pour la première fois

Le commissaire des studios Paramount a toujours été «un centre d’activité et d’observation des étoiles», selon Gilbert. Elle a rencontré des gens comme « Mork et Mindy stars Robin Williams et Pam Dawber ou les gars de Jours heureux. » Elle s’entendait particulièrement bien avec Henry Winkler.

Quand Gilbert a appris que Travolta filmerait Graisse sur le terrain, elle s’est mise «en alerte rouge pour toute observation».

Et puis, un jour, c’est finalement arrivé.

«Je déjeunais avec Katherine MacGregor, qui jouait Mme Oleson», a écrit Gilbert dans ses mémoires, Conte des prairies. «Le surnom de Katherine était Scottie, et elle était hilarante, l’une de mes compagnons de déjeuner préférés pour son ouverture d’esprit et son sens de l’humour. Mais son manque d’inhibition a fait d’elle un choix loin d’être parfait pour être assise en face de moi quand je suis littéralement en état de choc.

Au moment de l’observation, Travolta portait son costume de Danny Zuko: un jean et une veste en cuir, et avait l’air «magnifique».

Pourquoi Melissa Gilbert « voulait mourir » quand elle a rencontré John Travolta

Alors que Gilbert aimait déjeuner avec Scottie la plupart du temps au commissaire, elle regrettait certainement son compagnon de déjeuner le jour où elle a posé les yeux sur Travolta pour la première fois.

«Alors qu’il marchait vers le comptoir de nourriture, Scottie se retourna sur sa chaise, se pencha en arrière et lui signala notre table avec une vague animée qui aurait pu guider un 747 vers la porte, alors même que je plaidais ‘Non, non, non , s’il vous plaît ne le faites pas »», a écrit Gilbert. «Juste au cas où il ne la verrait pas, elle augmenta ses efforts avec un gazouillis perçant:« Oh, jeune homme! Un jeune homme! Par ici!’ Si vous avez regardé Petite maison vous pouvez imaginer comment elle sonnait… tout comme Harriet Oleson appelant un jeune homme en ville. Oy!«

Gilbert «voulait mourir», elle était tellement embarrassée.

«Je me suis littéralement glissé sous la table», écrit-elle. «Ce n’était pas comme s’il ne savait pas qui j’étais. J’étais sur un programme télévisé très apprécié et J’étais dans mon Petite maison garde-robe. »

Malgré l’invitation voyante, Gilbert dit que Travolta était «chaleureux et courtois». Il ne se moqua même pas d’elle.

Mais ce n’est pas parce que l’interaction n’a pas été un désastre complet que Gilbert a toléré le comportement de son copain à l’heure du déjeuner.

«Après qu’il soit allé chercher sa nourriture, je me suis tourné vers Scottie et je lui ai dit:« S’il vous plaît, ne me faites plus jamais ça »», écrit-elle.

L’amour de Melissa Gilbert pour John Travolta n’a fait que grandir

Même s’ils n’ont pas eu la meilleure rencontre, Gilbert est resté fan de Travolta pour les années à venir. Dans Conte des prairies, elle écrit sur ses souvenirs de chant et de danse au Graisse album avec son amie Tracy Nelson.

«Nous la mettions en scène et chantions comme des membres dévoués d’une secte», a-t-elle écrit.

Quand ils chantaient, Tracy était souvent Sandy et Gilbert jouait le rôle de Travolta.