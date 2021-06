Pourquoi la star de l’athlétisme Gwen Berry s’est détournée du drapeau pendant l’hymne aux essais

L’athlète d’athlétisme Gwen Berry a créé la controverse lorsqu’elle s’est détournée du drapeau américain alors que l’hymne national jouait alors qu’elle montait sur le podium recevant une médaille de bronze au lancer du marteau samedi aux essais olympiques d’athlétisme américains à Eugene, Oregon.

Berry, une militante au franc-parler qui a été placée en probation en 2019 pour avoir levé le poing lors d’une cérémonie de remise des médailles lors des Jeux panaméricains de 2019, a fait face aux gradins au lieu du drapeau alors que la chanson jouait avant de draper sa tête dans une chemise qui avait « Activiste athlète » écrit dessus.

Berry s’est couvert la tête avec une chemise sur laquelle était écrit « Athlète activiste ». Patrick Smith / Getty Images

Berry, 31 ans, a déclaré qu’elle pensait que l’hymne avait été intentionnellement joué pour coïncider avec ses actions.

« J’ai l’impression que c’était une configuration, et ils l’ont fait exprès », a-t-elle déclaré, selon ESPN. « Pour être honnête, j’étais énervée. »

En mars, le Comité olympique américain décrit les manifestations spécifiques autorisées, mais tourner le dos au drapeau n’en fait pas partie.

DeAnna Price a remporté l’or, tandis que Brooke Andersen a obtenu l’argent.

Une porte-parole des USA Track and Field a déclaré à ESPN que l’hymne devait être joué chaque jour à une heure fixe.

« Nous n’avons pas attendu que les athlètes soient sur le podium pour les prix du lancer de marteau », a déclaré la porte-parole Susan Hazzard. « L’hymne national est joué tous les jours selon un horaire préalablement publié. »

Berry a déclaré: « Ils ont dit qu’ils allaient le jouer avant de sortir, puis ils l’ont joué quand nous étions là-bas. »

« Mais je ne veux pas vraiment parler de l’hymne parce que ce n’est pas important. L’hymne ne parle pas pour moi. Il ne l’a jamais fait. »

Berry, qui a participé aux Jeux olympiques de 2016, mais n’a pas remporté de médaille, n’a pas non plus reculé en abordant ce qui s’est passé sur sa page Instagram.

« J’ai dit ce que j’ai dit… Je pensais ce que j’ai dit… ARRÊTEZ DE JOUER AVEC MOI !! PÉRIODE! » elle a légendé un quatuor de photos du moment.

Berry se rendra aux Jeux olympiques de Tokyo et espère sensibiliser à ce qu’elle pense être un problème plus important que l’athlétisme.

« Mon but et ma mission sont plus grands que le sport », a-t-elle déclaré. « Je suis ici pour représenter ceux (…) qui sont morts à cause du racisme systémique. C’est la partie importante. C’est pourquoi j’y vais. C’est pourquoi je suis ici aujourd’hui. »

