Pourquoi la star de DWTS Cheryl Burke a appelé cette ancienne partenaire de danse son «  coach de vie  »

Cheryl Burke, double championne du Mirrorball, a été jumelée à de grandes célébrités du divertissement et du sport Danser avec les étoiles’. Atterrissant dans les trois premières saisons, Burke se connecte presque toujours avec ses partenaires à un niveau plus profond qui dépasse la piste de danse.

Faisant équipe avec une ancienne star de la NBA en 2010, Burke a enseigné à son partenaire tous les mouvements de danse nécessaires tout en lui donnant des leçons de vie importantes.

Cheryl Burke est jumelée à Rick Fox dans la saison 10

Burke était souvent associé à des athlètes pour DWTS, marquant le trophée Mirrorball avec l’ancienne star de la NFL Emmitt Smith. Associé au pro à la retraite de la NBA Rick Fox lors de la 10e saison de l’émission, Burke a été impressionné par le comportement calme de Fox et sa concentration sur le voyage plutôt que sur la victoire.

« [Fox] m’a dit qu’il allait être ouvert à tout ce que l’expérience lui apporterait, »le DWTS star a écrit dans ses mémoires de 2011 Cours de danse, commentant son approche contrastée des défis. «Pendant des années, je me suis concentré sur mes objectifs et le travail nécessaire pour les atteindre. … Comme un maître de tâches dans ma carrière qui travaille pour avoir un plan alternatif en place pour que lorsque le moment viendra où je ne danse pas tous les jours, mon plan B sera là pour me soutenir.

L’ancien pro de la NBA a expliqué à Burke qu’il avait gagné plus en profitant de l’expérience, plutôt qu’en se concentrant sur les résultats.

«J’ai appris en cours de route, c’est le voyage où vous apprenez vraiment le plus», se souvient Burke en lui disant Fox. «’Vous ne pouvez pas toujours avoir un plan B. Vous devez être ouvert aux choses de la vie et laisser l’univers vous présenter différentes options, différents choix.’ ‘

La star de ‘DWTS’ a reçu des conseils de rencontre de Rick Fox

Célibataire au moment de sa compétition avec Fox, Burke discutait parfois de son statut relationnel et de son désir de rencontrer quelqu’un de spécial. La star de la NBA l’a aidée à voir sa situation amoureuse avec une nouvelle perspective.

«Ce n’est pas que les gens ne sont pas intéressés à sortir avec toi», se souvient Burke en lui disant Fox. «’Vous devez vous demander si vous êtes prêt à sortir avec vous. Si vous ne dégagez pas l’énergie que vous êtes prêt et ouvert, les gens ne la capteront pas. … Peut-être que vous n’êtes pas prêt à accueillir un nouvel homme dans votre vie parce que vous vous concentrez sur tant d’autres choses. »

Il s’avère que la vision de Fox était parfaite, inspirant Burke à laisser la vie se produire plutôt que de s’inquiéter du timing.

«Rick a frappé dans le mille», a-t-elle révélé dans ses mémoires. «Il m’a encouragé à réfléchir au fait que je pense peut-être trop à demain et que je ne profite pas de ce qui se passe aujourd’hui. «Profitez du voyage et embrassez les hauts et les bas de la vie», m’a-t-il conseillé.

Cheryl Burke et Rick Fox ont eu la botte après 7 semaines

Bien qu’ils n’aient pas atteint les demi-finales, Burke et Fox ont développé une solide amitié tout au long de la compétition. le DWTS La star était reconnaissante de l’impact de Fox sur sa vie.

«Pendant notre partenariat, j’étais l’entraîneur de danse et Rick était mon entraîneur de vie», a fait remarquer Burke. «Je l’appelais affectueusement mon ‘gentil géant’. Il était là pour moi comme un cadeau inattendu de l’univers – le genre même qu’il m’a dit de surveiller.

Grâce aux encouragements et aux paroles de sagesse de Fox, Burke a pu vivre une expérience plus détendue tout au long du DWTS concurrence.

«Pour la première fois de ma vie, je n’étais pas préoccupée par la mesure dans laquelle mon partenaire et moi irions dans l’émission», a-t-elle partagé. «Au lieu de cela, j’étais plus enthousiaste à l’idée de m’asseoir et de profiter du voyage.»