Pourquoi la sortie de Wonder Woman en 1984 pourrait changer l’histoire du film

Wonder Woman 1984 Il a eu sa grande première le 25 décembre après une longue attente où il a dû subir divers revers en raison de la pandémie de coronavirus. Le film avec Gal Gadot Il est désormais disponible en salles et son lancement a provoqué un événement inédit pour le cinéma: en même temps, vous pouvez diffuser sur HBO Max. Qu’est-ce qui peut changer dans l’industrie avec cette modalité?

Cette décision de Warner Bros s’inscrit dans une stratégie globale annoncée par la société de production début décembre. L’idée est de sortir 17 bandes différentes en 2021 dans les salles et en ligne en même temps en raison des restrictions qui existent encore face à la contingence sanitaire. Après le premier mois, les titres seront limités aux salles. « Ce modèle d’exposition hybride nous permet de soutenir au mieux nos films, nos partenaires créatifs et le cinéma en général en 2021 »a déclaré Toby Emmerich, président de la société.

La même Patty Jenkins, réalisateur de Wonder Woman 1984, s’est dit préoccupé par la possibilité que les films soient diffusés en streaming. « Je ne pense pas qu’aucun de nous ne veuille vivre dans un monde où la seule option est d’emmener nos enfants voir un film dans leur propre salon. »a-t-il déclaré à . en octobre.

Aujourd’hui, il est sorti simultanément dans les cinémas dans une grande partie du monde qui sont ouverts et sur HBO Max aux États-Unis. # WonderWoman1984 Créer un précédent historique qui marquera un avant et un après au cinéma. Attendu ne marque pas le déclin de ceux d’entre nous qui aiment les salles de cinéma. pic.twitter.com/e7IDAkRL9A – Alberto Marchena Jr. (@marchenajr)

25 décembre 2020





De plus, le cinéaste a exprimé que cette nouvelle modalité pourrait affecter directement la qualité des productions. « Les films d’action coûteux comme Wonder Woman seraient beaucoup moins courants à diffuser et le public manquerait de les voir sur grand écran. », a-t-il indiqué. Le mécontentement de Jenkins est tel que même la réalisation de Wonder Woman 3 est mise en doute à cause de son désaccord avec Warner Bros.

Patty Jenkins a exprimé des doutes quant à la redirection de ‘Wonder Woman’ dans son troisième opus si elle ne continue pas avec un modèle de sortie en salles. pic.twitter.com/sHab8euQ3d – Maïs soufflé avec Ger (@PalomitasconGEr)

24 décembre 2020





La crise de l’industrie face à la pandémie a mis les cinémas en échec, mais un éventuel passage au streaming pourrait endommager les yeux des fans. Plateformes abaisser la résolution de votre contenu pour résister à des niveaux élevés de demande, comme cela s’est produit pendant la quarantaine.

Aujourd’hui, Warner Bros. a annoncé que tous ses grands films de 2021 iraient à HBO Max en même temps que dans les salles aux États-Unis, je suis toujours sous le choc. C’est l’un des coups les plus durs que les cinémas ont reçu dans ce pays et il affectera le reste du monde d’une manière que nous ne connaissons toujours pas. – Emmanuel Báez (@MrTenno)

3 décembre 2020





Le coronavirus est arrivé pour approfondir une tendance de plus en plus croissante chez les consommateurs. Selon les données du Motion Picture Association of America (MPA), en 2019 les auditions en les théâtres ont chuté de 4% et les profits de l’industrie cinématographique sont de moins en moins. De plus, le virus a fait l’apogée des services de streaming, qui ont considérablement augmenté. « incroyable » selon Charles H. Rivkin, le PDG de l’AMP.

De cette manière, Wonder Woman 1984 pourrait être le premier de nombreuses bandes transférées en streaming et laissant les pièces de côté. Son succès ou non sera le signe d’une modalité qui cela peut changer l’histoire pour toujours.