Pourquoi la sortie de TJ Morrison dans « Manifesto » Saison 2 n’a jamais eu de sens

La première partie du saison 4 de « Manifeste » clarifié certaines questions sur la mystère du vol 828. Cependant encore il y a beaucoup à expliquer et l’un de ces éléments est le départ de TJ Morrison dans le deuxième volet. Bien qu’ils aient tenté de le justifier à l’époque, son retour révèle une lacune narrative dans la série Netflix.

le caractère de Garrett Wareing a rejoint le casting dans la saison 2, mais n’était là que pour quelques épisodes. Dans ce court laps de temps, il a construit une relation solide avec Olive, la fille de Benmais celui-ci est également resté dans l’air lorsqu’il a soudainement commencé dans l’avant-dernier épisode dudit épisode.

TJ est censé être allé en Egypte pour enquêter sur le Mystère Al-Zuras, mais n’a pas réapparu dans les saisons suivantes. Il allait avoir un rôle fondamental dans la fourniture d’informations, mais il a seulement été démontré que envoyé des morceaux de papyrus représentant la balance du jugement et qu’ils voulaient dire que les passagers seront jugés le jour de leur mort.

Quand tout le monde pensait que c’était l’adieu du personnage, de retour dans l’épisode 8 de la saison 4 et a repris sa tâche d’aider les passagers à résoudre le mystère.

TJ et Olive dans la saison 4 de « Manifesto » (Photo : Netflix)

POURQUOI LA SORTIE DE TJ MORRISON DANS « MANIFESTO » N’A-T-ELLE AUCUN SENS ?

Dans la saison 4, TJ Morrison a joué un rôle clé dans la résolution de certains des mystères du « Manifeste », comme aider à sauver Cal et mieux comprendre l’histoire des saphirs Omega. Cependant, rien de tout cela n’a à voir avec la raison qui l’a fait partir en premier lieu : trouver plus d’informations sur la disparition d’Al-Zuras et son équipage au XVIe siècle.

On suppose qu’il a passé une saison et demie à rechercher cela en Égypte, mais à son retour, il ne révèle rien qui résout cet élément. Il aide les protagonistes dans d’autres choses, mais rien qui n’ait à voir avec le but de leur voyage.

La série n’a pas réussi à justifier cela correctementmais ils ont encore la saison 4 partie 2 pour se racheter de cette erreur d’histoire.

Selon toutes les indications, TJ devrait être disponible pour continuer à fournir une assistance à Olive et aux autres dans Manifesto Season 4 Part 2.

QUEL EST LE MYSTÈRE D’AL-ZURAS ?

Dans la deuxième saison de « Manifesto », il a été confirmé que le « dragon d’argent » qui Al-Zuras a vu voler au-dessus de son navire pendant la tempête était le vol 828. Même si c’était au même endroit, ce n’était pas à la même date et c’était incroyable qu’un véhicule volant vole au 16ème siècle.

Pour le début de la saison 4, les passagers ont découvert le sens des Appels et le lien entre toutes les disparitions, mais rien de ce qu’ils ont appris n’explique comment Al-Zuras et son équipage ont vu le vol 828. Non seulement cela, mais ils ne savent pas non plus s’il a survécu à sa date de décès. Espérons que les scénaristes n’oublient pas que c’est une chose à laquelle ils doivent répondre avant de clore la série.

REGARDEZ ICI LA BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 4 DE « MANIFESTE »