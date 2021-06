Pourquoi la série Loki sur Disney+ perd-elle de l’audience ?

La série de Loki est arrivé le 9 juin de cette année et s’apprête à diffuser son quatrième épisode sur le service de streaming Disney+. Il s’agit de la troisième série de Univers cinématographique Marvel qui atteint la plate-forme et, selon ses chiffres, il a été positionné comme la meilleure version battant WandaVision et The Mandalorian. Cependant, ils ont révélé que ils perdent des téléspectateurs. Parce que?

Dans l’épisode 3 de la semaine dernière, nous avons eu plus de moments d’action que les fans ont appréciés, mais sans aucun doute le moment qui a attiré le plus d’attention était la confession du frère de Thor. On voit que le méchant voyage avec Sylvie dans un train sur la lune de Lamentis-1 et à un moment ils commencent à discuter de romances passées, et c’est là que il prétend avoir eu des relations avec des femmes et des hommes.

L’épisode, appelé « Lamentis », a été très célébré sur les réseaux sociaux, mais cela a également marqué un tournant pour l’émission de télévision, car il a été démontré qu’il perd du public. D’après les données de Se lancer dans la bande dessinée, Le chapitre 1 a été vu par 890 000 utilisateurs, mais dans le chapitre 3, nous en avons 727 000. En d’autres termes, 160 000 spectateurs ont décidé de ne pas continuer.

Comme peu, les rapports de tendances Google Ils soulignent également qu’il n’était pas très populaire par rapport à WandaVision. Certaines rumeurs suggèrent que c’est parce que Loki Il a été déclaré comme le premier personnage bisexuel au sein du MCU, mais cela n’a pas beaucoup de sens, car c’est quelque chose qui est clair dans les bandes dessinées et ce serait ignorer d’où la série est adaptée.







La série n’aura que six épisodes, il en reste donc trois dans lesquels vous pouvez inverser la situation. Nous avons toujours plus d’inconnues sur l’avenir de l’antagoniste, le but de Sylvie, l’existence de la TVA (Temporal Variation Authority) et si on peut enfin voir les Gardiens du Temps.

