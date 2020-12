Pourquoi la saison 4 de Stranger Things est la préférée de David Harbour pour Jim Hopper

Choses étranges est au milieu de la production dans sa quatrième saison. Les fans sont impatients de voir ce que les créateurs de l’émission, les Duffer Brothers, ont en réserve pour le public. Récemment, le magazine People a publié une interview avec l’un des principaux acteurs de l’émission, David Harbour, qui joue Jim Hopper. Harbour a révélé que la saison à venir est sa saison préférée encore en raison de la direction dans laquelle elle prend le personnage de Hopper.

« [The Duffer Brothers (Matt and Ross Duffer), are] très réactif à la réponse du ventilateur [but also] une longueur d’avance avec le script. [Audiences will] voyez beaucoup de vos personnages préférés faire ce pour quoi vous les aimez … mais vous les verrez aussi le tordre et le transformer en d’autres couleurs et en d’autres saveurs. Et l’une des grandes choses que vous pouvez voir avec Hopper, c’est qu’il était un protecteur, c’est un homme de justice [and] il est maintenant devenu prisonnier. Il est piégé et isolé. Et nous voyons une toute autre couleur de lui qui a été suggérée. Cette saison est ma préférée car il va vraiment vous montrer de nouvelles couleurs et de quoi il est vraiment composé. «