Anya Taylor-Joy a révélé qu’il n’y avait aucune discussion sur une deuxième saison pour The Queen’s Gambit.

Après sa victoire aux Golden Globes de la meilleure actrice dans une série limitée et sa victoire aux Golden Globes, on a demandé à Taylor-Joy elle envisagerait de reprendre son rôle de Beth Harmon, une joueuse d’échecs compétitive.

Taylor-Joy a répondu « Peut-être » lorsque Taylor-Joy a été interrogée sur la perspective. Nous n’y avons pas pensé. C’était toujours une transition du jeune arbre à l’arbre. Quand vous la voyez grandir, c’est un sentiment formidable de la laisser au bon endroit. Nous avons été vraiment surpris par la réponse des personnes demandant : « Où est la saison 2 ?

Taylor-Joy a reconnu que bien qu’elle ait confirmé qu’il n’y avait pas de suite à la série Netflix primée, elle a déclaré qu’elle serait ouverte à un retour si Scott Frank ou Allan Scott le lui demandaient.

Taylor-Joy a déclaré: « Cela étant dit, j’adore toute l’équipe qui l’a fait. Et je sauterais sur n’importe quelle occasion de retravailler avec eux.

Pourquoi la saison 2 de Queen’s Gambit a peu de sens

Il est peu probable que nous voyions plus de la série sur Netflix. Taylor-Joy a expliqué que The Queen’s Gambit, une histoire sur le voyage du personnage de Beth, n’est pas une série autonome. Par conséquent, Netflix n’a aucune raison d’en faire une franchise comme Stranger Things et The Crown.

Cependant, cela ne signifie pas que The Queen’s Gambit n’était pas assez populaire pour être une série en cours. Te drame a attiré 62 millions de téléspectateurs au cours de son premier mois. Les chiffres d’audience de Netflix sont sujets à erreur, car ils sont basés uniquement sur ceux qui ont visionné au moins deux minutes d’un épisode ou d’un documentaire.

The Queen’s Gambit a toujours été un énorme succès, tant par son impact culturel que par ses téléspectateurs. Il a été classé deuxième sur notre meilleures émissions de télévision de 2020.

