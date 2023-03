Pourquoi la saison 2 de « House of the Dragon » aura moins d’épisodes que la première

Quelques jours après la diffusion du premier volet de « Maison du Dragon » (« La Maison du Dragon » en espagnol), il a été confirmé que la Série HBO Max aurait une deuxième saison. Aux portes du démarrage de la production au Royaume-Uni, il a été révélé combien d’épisodes il aura cette fois, ce qui sera inférieur à ce que nous avons vu en 2022.

La saison 1 de l’adaptation de « Fire and Blood » de George RR Martin lancée le 21 août 2022. Le succès de la série, qui a valu à 2,17 millions de spectateurs dans l’épisode « Les Héritiers du Dragon », a facilité la décision de l’étude de poursuivre l’histoire.

En octobre de cette année-là, il avait blogué sur ses projets pour la série. L’auteur et producteur il espérait raconter la Danse avec les dragons en quatre saisons de dix épisodes chacune. Cependant, un rapport récent a révélé qu’il sera plus court que prévu.

COMBIEN D’ÉPISODES SERA LA SAISON 2 DE « MAISON DU DRAGON »?

La La saison 2 de « House of the Dragon » aura un total de 8 épisodesdeux de moins que ce qui a été fait pour le premier versement.

Selon les informations Date limite exclusive, la durée de chacune n’est pas encore connue. De plus, on s’attend à ce que la première ait lieu en 2024, puisqu’il a été dit que « ce ne sera pas en 2023″.

A la fin de la première saison de « La Maison du Dragon », Lucerys Velaryon a été tuée par son cousin, Aemond Targaryen (Photo : HBO)

POURQUOI LA SAISON 2 DE « LA MAISON DU DRAGON » SERA-T-ELLE PLUS COURTE QUE LA PREMIÈRE ?

Alors que certaines théories soulignent que la diminution des épisodes pourrait être due à une coupe budgétaire due au changement de direction de la maison mère de HBO, un porte-parole a précisé au média précité que c’était en fait dû à la planification de l’histoire.

Apparemment, Ryan Condal, producteur exécutif et showrunner de la série, ainsi que George RR Martin, ont a évoqué toute l’histoire de la Danse avec les dragons et comment la diviser saison par saison.

Puisqu’il s’agit d’une vision complète, ils ont décidé que la deuxième saison comporterait 8 épisodes, ainsi que quelles sont les batailles et les moments clés qui comprendront.

COMMENT VOIR « LA MAISON DU DRAGON » ?

« La Maison du Dragon » Saison 1 Il est disponible dans le catalogue HBO Maxil leur suffit donc d’avoir un abonnement à la plateforme de streaming.

Dans celui-ci, vous pouvez également profiter d’autres séries telles que « The Last of Us », « The White Lotus », entre autres.