Pourquoi la saison 2 de FROM n’est-elle pas sur HBO Max Latin America ?

La deuxième partie de From est un succès en Espagne, mais les fans se demandent pourquoi il n’a pas encore atteint HBO Max en Amérique latine.



© IMDbLa saison 2 de From est en Espagne, mais pas en Amérique latine.

À l’heure actuelle, les téléspectateurs des multiples services de streaming ont d’innombrables séries télévisées qui restent à l’antenne et augmentent leur popularité. L’un d’eux est DESDEun titre qui peut actuellement être vu sur HBO Max Espagne, mais en Amérique latine, ils attendent également son arrivée. Parce que ce n’est pas?

Cette histoire d’horreur de science-fiction créée par John Griffin se déroule dans une ville du centre des États-Unis qui piège les personnes qui y pénètrent. Alors que les habitants se battent pour leur survie et cherchent une issue, ils doivent également faire face aux menaces de créatures nocturnes hideuses dans une forêt.

Cette production a officiellement été créée en février 2022, où ils ont eu un grand succès qui a conduit à un renouvellement. Ses épisodes mettent en vedette Harold Perrineau, Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey, David Alpay, Elizabeth Saunders, Shaun Majumder, Scott McCord, Ricky He et Chloe Van Landschoot, entre autres.

+Pourquoi FROM n’est-il pas sur HBO Max Latin America ?

Actuellement, la série est en diffusion de sa deuxième saison sur HBO Maxbien que seulement dans Espagne. si vous vous demandez pourquoi DESDE non disponible dans l’Amérique latinevoici la réponse : C’est une production de MGM Television et MGM+ (anciennement Epix) et pour le moment ses droits de distribution ne couvrent que l’Europe.

Pour le moment, aucune nouvelle n’a été rapportée quant à une éventuelle arrivée en HBO Max dans l’Amérique latine, bien que tenant compte du fait qu’il s’agit d’une étude extérieure, ils ont la possibilité de s’entendre avec toute autre plateforme. Donc, DESDE il pourrait également être sur Netflix ou Prime Video, bien qu’il n’y ait pas de nouvelles jusqu’à présent.

