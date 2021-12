Pourquoi la saga Spider-Man de Tom Holland ne montre pas l’oncle Ben

in

Penser à Homme araignée fait que les fans se souviennent immédiatement de l’une des phrases les plus mémorisées dans le monde des super-héros. « Avec tout pouvoir vient une grande responsabilité », il lui a dit oncle Ben à Pierre Parker, et c’est devenu un mantra pour tous les films de Tobey Maguire, où il a été joué par Falaise Robertson. Dans le cas de Andrew Garfield, Martin Sheen a été celui de se mettre à la place de ce personnage, qui devient une figure paternelle pour cette version de Pierre Parker.

Du côté de Tom Holland, l’univers cinématographique Marvel (MCU) a choisi de ne pas avoir cette figure dans ses films. Avec une tante mai beaucoup plus jeune que celui vu dans les autres films, incarné cette fois par Marisa tomei, pour ce Pierre Parker la figure paternelle n’était pas présente dans son sein familial. Ce qui est frappant, c’est qu’il était sur le point de se présenter, ou du moins d’être mentionné.

Dans Twitter, le scénariste Jonathan Goldstein a révélé que le MCU envisagé la possibilité de montrer Ben. « Nous avons écrit une scène dans laquelle peut conduit à Pierre au placard et ils choisissent l’un des vieux costumes de Ben que je n’avais pas encore jeté »a noté l’écrivain. La séquence en question avait à voir avec la danse vue dans Spider-Man : Retrouvailles. Cela a été corrigé dans Spider-Man : loin de chez soi, où vous voyez un moment où Pierre préparez tout pour votre voyage et utilisez une valise avec les initiales « BFP », qui font allusion à Benjamin Franklin Parker.

On ne sait pas pourquoi ils ont choisi de supprimer le personnage de Ben, mais il est facile de spéculer sur les raisons de Kevin Feige et l’étude. Le rôle de figure paternelle est occupé par Tony Stark, qui devient d’abord son mentor après avoir découvert son talent. En fait, il est constamment mentionné par peut comme chiffre à suivre pour Pierre, qui devient l’un de ceux qui souffrent le plus de la mort du personnage dans Avengers : Fin de partie.

Ce que les responsables du MCU ont dit sur la relation entre Holland et Downey Jr.

Il y a quelques semaines, Joe Russe, l’un des deux réalisateurs des films les plus importants de la saga de l’infini a précisé qui était, selon lui, l’héritier de la place de Robert Downey Jr. dans la franchise. C’était lors d’un entretien avec GQ, où il a assuré : « À M il reprend le rôle qu’il occupait autrefois Robert Downey Jr. pour merveille, qui est le personnage préféré et, à bien des égards, l’âme de l’univers de merveille« .

